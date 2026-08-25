Toto Lezcano volvió a jugar a dos años de la arritmia que cambió su vida: "Lo primero que pensé fue en mi donante"

“Los médicos me dijeron que el corazón se venía lastimando desde hace un año y medio, que solo me funcionaba un 15%, y que dijera gracias a Dios, que no estaba jugando al fútbol cuando me pasó, porque si no era muy difícil que la cuente", le confesó Diego Lezcano, exjugador de Wanderers, a Ovación en diciembre de 2024, apenas unos meses después de sufrir una arritmia cardíaca mientras dormía. Aquel episodio puso en pausa su amor por el fútbol, en ese momento la vida era lo primordial.

Un año y dos meses después de aquel susto del 11 de setiembre de 2024, la familia Lezcano recibió la tan esperada llamada: estaba todo listo para la intervención quirúrgica. El minuano fue trasplantado con éxito y una nueva vida empezó para él.

Si bien le habían comentado que posiblemente no volvería a jugar el fútbol profesional, Diego, de 22 años, encontró una manera de seguir haciendo lo que más ama. Este fin de semana, a casi dos años de aquella arritmia que le cambió la vida, volvió a calzarse los cortos.

Fue en la liga minuana, con el dorsal número 14. El domingo 23 de agosto de 2026, por la segunda fecha del torneo local, la cancha de Las Delicias fue testigo de su vuelta. "Felicidad, fue un trabajo duro mucho tiempo, haciendo las cosas bien y comportándonos, estamos acá", fueron sus primeras palabras tras el partido.

En esta pequeña entrevista de multideportivolavalleja, aún en cancha y con la camiseta de Las Delicias tras enfrentar a Lito, Lezcano confesó: "Siempre pensé que iba a poder volver, esos pensamientos nunca se van, porque es lo que uno quiere. Debido a todo el esfuerzo estamos acá".

Ante la consulta de en quién pensó una vez que ingresó a la cancha, el testimonio de Toto impactó: "En mi donante, fue lo primero, que es lo más importante, estoy totalmente agradecido. Y además en la gente que me rodea, mi familia y mis amigos".

Su regreso no solo fue importante a nivel personal y familiar, sino que Toto recibió el apoyo de Minas y los directivos del club Las Delicias: "Es un momento muy especial para el club y para el fútbol de Minas, el regreso de una persona que la ha luchado y que se ha sobrepuesto a los momentos difíciles de salud. Dos años después vuelve a las canchas, lo vemos con ganas de volver a convertir goles en las canchas de todo el interior, fue goleador en todas las divisionales, fue campeón de la interior, es un honor que se vuelva a poner la albiceleste", dijo en un emotivo y sincero discurso uno de los directivos antes de hacerle entrega de la camiseta 14.

El Diario La Unión, cuyo suplemento deportivo Viva el deporte sale a 16 páginas, abrió con la portada de Toto, titulada: "El verdadero ganador de la fecha".