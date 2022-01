Con Torreira ya descartado, ¿quién asoma como su posible reemplazante ante Paraguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso lo tenía claro. El covid-19 podía alterar sus planes y por eso ya de inmediato, a un día de enfrentar a Paraguay por las Eliminatorias, debe activar el plan B. Lucas Torreira, que iba a ser una de las caras nuevas respecto al 11 inicial que venía jugando con el maestro Tabárez, dio positivo de coronavirus y no podrá ser de la partida mañana en Asunción.

Ovación había informado días atrás que, de acuerdo a lo que pudo averiguar con fuentes cercanas al entrenador, los cambios sustanciales estarían en los laterales (Damián Suárez y Mathías Olivera los principales candidatos a estar desde el arranque) y en el ingreso de Torreira por Matías Vecino. Eso, claramente, sin contar el arco donde Fernando Muslera no pueda estar por lesión.

El buen presente del fraybentino en la Fiorentina, recuperando la continuidad e incluso anotando goles, convencía a Alonso que veía en él un jugador capaz de dar un revulsivo en la mitad del terreno.



Torreira dio positivo ayer en los testeos junto a Diego Rossi. De ese modo, Alonso acudió a tres de los reservados para sumarse al plantel: Fernando Gorriarán, Agustín Canobbio y Brian Ocampo.

¿Quién será el sustituto de Torreira? Los caminos se reducen a dos nombres: el del propio Vecino y el de Mauro Arambarri, compañero de Suárez y Olivera en Getafe, y quien hoy le sacaría una pizca de ventaja.

Mauro Arambarri. Foto: Nicolás Pereyra.

Esta temporada Vecino perdió pie en el Inter. Estuvo en 13 partidos de la Serie A, pero solo en uno fue titular completando un total de 279 minutos. En Champions League estuvo en tres ocasiones, una desde el vamos, con un total de 117 minutos. Arambarri, en tanto, jugó 18 partidos en LaLiga. Fue titular en todos (1.527 minutos).

El salteño le agregaría la dinámica que buscaba en Torreira y además le juega a favor el entendimiento que ya trae con Suárez y Olivera del Getafe. Principalmente si Uruguay termina jugando con una línea de cinco con dos laterales que por momentos se transformen en volantes.

Otra de las opciones es que Alonso arme un doble cinco con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur por adentro y busque otras opciones para ir por afuera.

¿Y quién va al arco?

Sergio Rochet en el Complejo Celeste tras jugar el clásico. FOTO: Uruguay.

Alonso no da pistas. Sabe que uno de los puestos a develar mañana contra Paraguay es el del arquero. La baja de Muslera por lesión y el cambio de entrenador les abrieron las puertas a otros futbolistas. Con Óscar Tabárez, el sustituto natural era Martín Campaña. Con la llegada del Tornado eso no solo cambió, también se incluyeron arqueros que ni siquiera estaban en la consideración.

El DT citó cuatro arqueros para esta doble fecha de Eliminatorias contra Paraguay y Venezuela: Campaña, Sergio Rochet, Sebastián Sosa y Guillermo De Amores. Las fuentes que consultó Ovación durante la semana pasada aseguraron que de esos nombres, solo el último podía ser descartado para estar desde el vamos en Asunción. El cuarto golero de los siete que fueron reservados fue el único que estuvo en análisis al momento de armar la lista.

¿Por qué Alonso no anunció quién estará bajo los tres palos? En primer lugar porque realmente no lo tenía definido, así lo remarcó él mismo y también lo aseguraron las personas consultadas de su entorno, y segundo porque quería esperar a tenerlos a todos en el Complejo Celeste para observarlos cara a cara, hecho que recién se consumó el lunes.

En ese sentido, además, dos de esos tres arqueros atravesaban una situación especial. Rochet venía de una lesión y recién la semana pasada volvió a jugar, aunque sea en un amistoso, luego de tres meses. Sosa porque no tenía club y se encontraba negociando con el Mazatlán de México, equipo dueño de su ficha, para retornar a Peñarol o continuar en Independiente, hecho que finalmente se terminó concretando días más tarde.

Lo cierto es que ahora, con los jugadores ya a su disposición, desde la órbita Celeste siguen sin responder esta pregunta, porque el DT no entrega pistas y no quiere que se filtre el nombre. Dos fuentes cercanas a Alonso confiaron a Ovación que entienden que, por lo que han visto y las señales que ha dado, Rochet tiene una ventaja sobre el resto. Sin embargo, remarcaron que el propio Alonso no les ha transmitido de su boca quién atajará ante Paraguay.

Luis Suárez y la autocrítica por el momento

Luis Suárez con Uruguay. Foto: AFP.

Luis Suárez habló anoche en conferencia de prensa. El Pistolero no puso excusas y fue muy autocrítico. “Es un momento en el cual hay que asumir la responsabilidad, que por nosotros mismos estamos en esta situación porque fuimos los que no estuvimos a la altura en los partidos anteriores y que somos los que debemos sacar esto adelante. Depende exclusivamente de nosotros. No hay que buscar más excusas, porque depende de nuestra actitud, ganas y compromiso para llegar al Mundial”.

Después se refirió a la incorporación del profe Ortega: “Todo el mundo sabe y conoce lo que es el profe Ortega, más que nada a nivel internacional. Nos respetamos mutuamente en el sentido que estando en el Atlético nos enfocamos solo en el Atlético, pero después que terminó el partido sí ya empezamos a hablar de muchas cosas y en tono de broma le dije que no se preocupara que le íbamos a dar una buena bienvenida. El profe tiene su picardía, es muy bicho en el sentido que le gusta picar al futbolista para que salga motivado a la cancha y eso se necesita a veces”.



Por último, afirmó: “Si no tenés continuidad a veces es difícil sentirse mejor físicamente. Por suerte voy mejorando mucho en mis aspectos físicos; sin molestias, me deja competir”.

Godín: "Estamos en una situación crítica"

Diego Godín ante Paraguay en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Foto: Nicolás Pereyra.

Diego Godín fue otro de los que habló anoche. Al ser consultado acerca de si se imagina jugando con una línea de cinco, dijo: “Nos imaginamos jugando con cualquier sistema, lo hemos hecho antes. El Tornado ya ha dicho que lo importante no es el sistema, sino adaptarse a la situación”, inició.



Sobre el cambio de equipo y la intermitencia en cuanto a minutos jugados en el último mes, dijo: “La verdad es que estuve años en el fútbol europeo. Ahora me cambié al fútbol brasileño, me sorprendió mucho el nivel de infraestructura y los recursos humanos, están al nivel de los mejores equipos europeos”.



Al referirse en específico al tiempo sin jugar que lleva comentó: “En el impasse después de que decidí dejar Cagliari, me tomé el tiempo y estuve evaluando varias opciones y convencido de lo que estaba haciendo; aquí en Uruguay no paré de entrenar y ya cuando me integré al club estaban en pretemporada . Es cierto que hace un mes no tenía partidos oficiales, es una situación como la que viven tantos compañeros, excepto los de Europa”.



Por último, el exdefensor del Cagliari describió su rol en la plantilla de la Celeste: “Estamos en una situación crítica porque tenemos que lograr resultados, no cambiará mi rol ni mi forma de ser y seguiré empujando como siempre”.