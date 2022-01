Torreira tras dar positivo de covid: "Siento mucha tristeza y frustración por no poder defender a mi país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El plantel y cuerpo técnico de la selección de Uruguay se realizara los hisopados correspondientes para comenzar a entrenar de cara a la doble fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar y el resultado arrojó la confirmación de dos futbolistas covid positivo: Diego Rossi y Lucas Torreira.

Tras enterarse de esta noticia, la AUF comunicó la baja de ambos jugadores y el volante de la Fiorentina, que llegaba de un buen presente y una remontada en su carrera, agradeció a los uruguayos por el apoyo brindado.

"En este momento siento mucha tristeza y frustración por no poder defender a mi país y acompañar a mis compañeros. Tomé todas las medidas sanitarias aconsejadas, pero lamentablemente no fue suficiente. Ahora toca apoyar a mis compañeros que no tengo duda que van a dejar todo en la cancha por nuestra camiseta, la más linda del mundo", sostuvo el uruguayo.

"Gracias a todos por sus saludos y mensajes de apoyo. ¡Vamos Uruguay!", escribió Torreira a través de sus redes, acompañado del hashtag: #ElEquipoQueNosune y una foto suya vistiendo la Celeste.

Gracias a todos por sus saludos y mensajes de apoyo.

¡Vamos Uruguay!#ElEquipoQueNosUne #LT14 🇺🇾 pic.twitter.com/OfkrxldQrq — Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) January 25, 2022

En su llegada al país este lunes, el fraybentino se había referido de esta manera a su buen momento en el fútbol italiano: "Estoy disfrutando. Es verdad que Italia me sienta muy bien y estoy disfrutando en un equipo que me llevó para lo que estoy haciendo: jugar, divertirme dentro de la cancha y lo más importante que es tener minutos".

Nuevos integrantes

Para suplir ambas bajas, el DT, Diego Alonso, decidió citar a

Agustín Canobbio, Brian Ocampo y Fernando Gorriarán.