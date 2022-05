Torneo Apertura: habrá VAR en todos los partidos durante las últimas tres fechas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pretende otorgar todas las garantías a los clubes para la definición del Torneo Apertura y por eso el Comité Ejecutivo informó a la Mesa de Primera División que habrá VAR en todos los partidos de las últimas tres fechas (13, 14 y 15) con el fin de que se le comunique a las instituciones.

Deportivo Maldonado es el sólido líder del primer certamen de la temporada ya disputadas 11 fechas, pero la tabla de a poco se ha ido apretando en el último tercio de torneo y hay posibilidades de que exista una definición cerrada. Por lo tanto, ya está tomada la decisión de que habrá VAR en todos los juegos de las tres últimas etapas, más allá de que todavía quedan algunos problemas por resolver.

Desde que comenzó la temporada la utilización del VAR ha sido un problema. Primero porque se presentó un plan para que hubiera solo en algunos partidos que contemplaba un sorteo ponderado, el cual no se aprobó. Luego porque hubo clubes que firmaron y otros que no para la utilización de la herramienta, en el caso de estos últimos argumentando que debía haber para todos o para ninguno.

Sin embargo, para el clásico de la cuarta fecha se utilizó el VAR porque Peñarol y Nacional se pusieron de acuerdo. Luego de algunas manifestaciones un tanto subidas de tono de dirigentes y de hechos violentos que llevaron a una huelga de árbitros que detuvo el fútbol por un fin de semana, se generó una reunión en la AUF entre los jueces, clubes, técnicos y futbolistas y se llegó a un acuerdo para tratar de aflojar la situación.



Se acordó entonces que habría VAR hasta en cinco partidos, algo a lo que hasta entonces la gremial de árbitros se negaba por una cuestión de defensa de las fuentes laborales, pues al no estar todos homologados para utilizar la herramienta habría algunos que se verían impedidos de ser designados para partidos. No obstante ello, nunca se pudo utilizar el VAR en cinco partidos, pues algunos clubes siguieron negándose a firmar la autorización para que en sus juegos se usara.



Ahora, con este anuncio del Ejecutivo, no hacen falta permisos, pues todos los partidos tendrán VAR.

De cualquier manera antes hay que conseguir las homologaciones de los árbitros que realizaron el último curso. Sigue habiendo un problema de comunicación entre Conmebol y FIFA, porque es esta última la que debe enviar las homologaciones y el compromiso que había asumido el órgano sudamericano ante la AUF de hacer habilitaciones transitorias no se podrá honrar, porque FIFA no lo permite.

Desde el Ejecutivo de la AUF aseguran que se trabaja cada día para lograr estas homologaciones y hay confianza en que en las próximas dos semanas estarán todos los árbitros habilitados a utilizar el VAR. De no ser así, igualmente ya se ha conversado con la gremial de árbitros de la necesidad que se tiene de usar la herramienta en todos los partidos, por lo cual habría acuerdo al respecto. Solo faltaría entonces organizar las últimas fechas de tal manera que se pueda cubrir las necesidades de todos los juegos.

No obstante, esto tampoco es tan sencillo. En la última etapa, por ejemplo, se deben jugar a la misma hora todos los encuentros que involucren a los que estén disputando el título. Cabe la posibilidad de que, si Deportivo Maldonado sigue al paso que va, esto no sea necesario, pero es una circunstancia que debe preverse.

Según comentaron desde el Ejecutivo a Ovación, todavía hay aspectos a resolverse con el proveedor del servicio VAR que se contratará, aunque esto no afectaría la definición del Apertura. Sí podría significar que el Intermedio, que comenzará una semana después de finalizado el actual certamen, inicie sin VAR en todos los partidos.