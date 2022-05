Erling Haaland: hizo 9 goles en un partido de Mundial, no pudo con Uruguay y llega al City donde su padre vivió un infierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Erlin Braut Haaland. Nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, Inglaterra. Noruego por las raíces de su padre que, también jugador, se desempeñaba en Reino Unido, precisamente en el club homónimo a la ciudad que lo vio nacer.

Con solo tres años abandonó Inglaterra para llegar a Noruega y hacerlo a la ciudad de Bryne en la que iba a comenzar, solo dos años más tarde, a desarrollar su carrera futbolística en el club que tenía el mismo nombre que su lugar de residencia.

Hizo todas las juveniles y en la temporada 2015-16 jugó para el equipo reserva donde anotó 18 goles en 14 partidos. Eso llamó la atención del plantel principal que le dio la chance de ascender, aunque su paso no fue el mejor.

Un saldo de 16 partidos sin goles llevaron a que buscara otros aires y ahí fue el Molde, también de Noruega el que lo recibió. Tres goles en 18 partidos en su primera temporada no eran lo esperado, aunque para 2018 la cifra mejoró considerablemente: 12 en 25 duelos.

En paralelo, empezó a defender a la selección Sub 19 de Noruega con la que tras anotar 10 goles en 9 partidos logró la clasificación al Mundial de la categoría a desarrollarse en Polonia, un año más tarde.

Previo a la disputa de la Copa del Mundo, Le tocó la oportunidad de dar el salto fuera de su país: Austria. Red Bull Salzburgo había escuchado de un delantero muy joven, pero de gran nivel y no dudó en contratarlo.

Apenas 8 millones de euros pagó el elenco austríaco por un jugador que apenas arribó al club se marchó a jugar el Mundial Sub 20 con Noruega, un Mundial en el que iba a dejar su huella.

El sorteo quiso que Haaland se cruzara con Uruguay y que de hecho su estreno fuera ante la Celeste que aquella jornada puso a Ronald Araújo, hoy en Barcelona, y a Bruno Méndez, en Inter de Porto Alegre, a marcarlo. El trabajo fue bueno y los dirigidos por Fabián Coito ganaron 3-1, pero la huella de Haaland quedó marcada unos días después.

Con Noruega ya eliminada de la competencia, por haber sufrido dos derrotas en dos presentaciones, Haaland se sacó las ganas de anotar en una Copa del Mundo ante Honduras y lo hizo en más de una ocasión. De hecho, lo hizo nueve veces.

Es que el delantero marcó nueve de los 12 goles que esa jornada hizo Noruega para establecer una estrepitosa goleada ante los centroamericanos que cerraron el grupo en la última posición.

Y su torrente goleador no aflojó porque cuando regresó a Austria demostró que estaba para grandes cosas. Los 28 goles en 22 partidos anotados en la temporada 2019/20 no hicieron más que permitirle subir otro escalón.

Fue así que Borussia Dortmund fue a la caza del noruego. Lo sedujo, pagó 20 millones de euros y lo contrató. Haaland no defraudó y con sus 85 goles en 88 partidos dejó en claro que podía estar a la altura de lo que se necesitaba en una liga mucho más fuerte como la Bundesliga.

Tras dos temporadas y media en el fútbol alemán, estaba claro que a Haaland le quedaba poco y las insinuaciones de los grandes clubes se hacían notar.

Barcelona, Real Madrid o el propio Bayern Munich lo querían. Manchester United también intentó hacerse con sus servicios, pero una historia de 20 años antes le empezó a cerrar la puerta.

El protagonista en esta historia es su padre, Alf-Inge Haaland, quien en 1997 defendiendo la camiseta del Leeds lesionó de gravedad a Roy Keane en un duelo ante Manchester United. El noruego le reclamó al irlandés que estaba simulando, pero los estudios reflejaron que había sufrido rotura de ligamentos cruzados.

En 2001, Haaland vestía la camiseta del Manchester City y Roy Keane se iba a tomar venganza de aquella lesión: "Había esperado mucho tiempo. Le golpeé jodidamente duro. El balón estaba allí, creo: 'Toma esta, bastardo. Y no vuelvas a mirarme burlándote de falsas lesiones'", contó el irlandés en su autobiografía sobre la infracción que le rompió la rodilla al padre de Haaland y lo obligó a retirarse de las canchas.

"Y que no se pare nunca más sobre mí con desprecio hablando de lesiones falsas. Incluso en el vestuario después, yo no tenía remordimientos. Mi actitud fue, 'a la mierda con él'. Lo que va, vuelve. Se puso sus recompensas sólo. Él me pegó a mí una y mi actitud es ojo por ojo", agregó Keane en su libro.

En más de una ocasión, se sostuvo que su arribo al Manchester United iba a ser imposible por esa situación, ni siquiera ante el pedido del propio Keane que dijo que Haaland era el delantero ideal para las necesidades del United.

El presente de Erling Haaland es conocido por todos. El próximo 1° de julio se vestirá con la camiseta del Manchester City, la misma que lució su padre, esa que le permitirá dar un nuevo salto en su carrera para poder seguir rompiendo estadísticas con sus goles.