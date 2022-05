Así fue la reacción de Pep Guardiola tras ser consultado sobre Haaland en conferencia de prensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia del arribo de Erling Haaland a Manchester City invadió cada portal deportivo del mundo. Por la trascendencia del futbolista, por el club al que arriba y por lo que significará en materia económica el traspaso.

Como no podía ser de otra manera, en la conferencia de prensa previa al duelo entre Manchester City y Wolverhampton, el entrenador Pep Guardiola fue consultado sobre la contratación, pero el español fue contundente.

"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema lega. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos", expresó Guardiola.

“Quisiera decir algo pero no puedo por la situación legal. Ya habrá tiempo”. Guardiola cuando le preguntan sobre Håland. pic.twitter.com/8UOziJKghX — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) May 10, 2022

El City pagará la cláusula de rescisión, superior a los 70 millones de euros, y colocará un salario de más de 20 millones netos al atacante noruego que defiende actualmente al Borussia Dortmund.