Torneo Apertura: días y horarios de los partidos por la octava fecha

A partir del próximo fin de semana el Torneo Apertura ingresará en la segunda mitad. Con Deportivo Maldonado como sorprendente líder y los grandes deambulando por la mitad de la tabla, la octava fecha depara dos duelos peligrosos para estos últimos: Peñarol recibirá a Liverpool y Nacional visitará a Boston River en Trinidad. El puntero, en tanto, visitará a Wanderers el lunes.

La fecha volverá a jugarse entre viernes y lunes y todos los partidos, como es habitual, serán emitidos en vivo por VTV Plus y Star+. Los días y horarios de los encuentros son los siguientes:

Viernes 8

- Hora 19.15: Cerro Largo vs. Defensor Sporting. Estadio: Empleados de Comercio (Treinta y Tres)



Sábado 9

- Hora 16.00: Peñarol vs. Liverpool. Estadio: Campeón del Siglo

- Hora 18.30: Plaza Colonia vs. Danubio. Estadio: Suppici

Domingo 10

- Hora 13.45: Fénix vs. Cerrito. Estadio: Capurro

- Hora 16.00: River Plate vs. Albion. Estadio: Saroldi

- Hora 18.30: Boston River vs. Nacional. Estadio: Juan Antonio Lavalleja



Lunes 11

- Hora 19.00: Wanderers vs. Deportivo Maldoando. Estadio: Viera

- Hora 21.15: Montevideo City Torque vs- Rentistas. Estadio: Centenario