Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura contarán con el apoyo del VAR

Luego de varias idas y venidas, de fechas enteras anunciadas con VAR que terminaron teniendo solo tres o dos partidos con video arbitraje, la Mesa Ejecutiva de la Primera División comunicó este miércoles que a partir del inicio de la fecha 13 del Torneo Apertura se contaría con todos los elementos necesarios para que los ocho encuentros dispongan de la utilización de la herramienta.

Pese a que Cerro Largo, Danubio y River Plate enviaron tarde su permiso para la utilización del VAR, este jueves la Mesa los autorizó y todos los encuentros contarán con este apoyo.

Fecha 13

- Deportivo Maldonado vs. Fénix (viernes, hora 20)

- Rentistas vs. Cerro Largo (sábado, hora 14:30)

- Nacional vs. Albion (sábado, hora 17)

- Peñarol vs. Boston River (sábado, hora 19.30)

- Cerro vs. Wanderers (domingo, hora 18)

- Liverpool vs. River Plate (domingo, hora 13)

- Danubio vs. Defensor Sp. (domingo, hora 15.30)

- Montevideo City Torque vs. Plaza Colonia (lunes, hora 19)