Torneo Apertura: hay VAR disponible para todos los partidos, pero solo habrá en cinco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Mesa Ejecutiva de Primera División comunicó a los 16 clubes que para a partir de la fecha 13 del Torneo Apertura existen los elementos necesarios para que los ocho encuentros dispongan de la utilización del VAR, pero finalmente serán solo cinco dado que tres instituciones no dieron su autorización en tiempo y forma para que la tecnología se aplique en sus partidos.

Cerro Largo, Danubio y River Plate no enviaron su permiso para la utilización de la herramienta, por lo cual el clásico entre la franja y Defensor Sporting no tendrá VAR. Tampoco el choque de los arachanes con Rentistas y el de los darseneros ante Liverpool. No obstante, hay que aclarar que en el caso de River sí dio el OK pero fuera de plazo (después de este mediodía), por lo cual sí habrá tecnología en su duelo con Peñarol por la fecha 14.

La Mesa Ejecutiva también aclaró que si en los próximos días Cerro Largo y Danubio dan la autorización, sus partidos de la próxima etapa ante Liverpool y Albion, respectivamente, tendrán VAR.

Para esta fecha los partidos que tendrán VAR son:

- Deportivo Maldonado vs. Fénix (viernes, hora 20)

- Nacional vs. Albion (sábado, hora 17)

- Peñarol vs. Boston River (sábado, hora 19.30)

- Cerro vs. Wanderers (domingo, hora 18)

- Montevideo City Torque vs. Plaza Colonia (lunes, hora 19)

Los que no tendrán VAR son:

​- Rentistas vs. Cerro Largo (domingo, hora 10)

- Liverpool vs. River Plate (domingo, hora 13)

- Danubio vs. Defensor Sp. (domingo, hora 15.30)