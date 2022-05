"Falta jerarquía": la dura crítica de Carlos Bueno tras la eliminación de Peñarol en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Bueno habló sobre el flojo presente de Peñarol, que anoche tras empatar sin goles con Cerro Porteño en el Estadio Campeón del Siglo, se despidió de toda chance de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El artíguense que supo defender la camiseta mirasol, dijo en diálogo con Hora 25 (Radio Oriental), que lo del aurinegro “fue horrible” y que “gran parte de este plantel no tiene la calidad para ponerse la camiseta del club. No es llegar de Boston River y ponerse la camiseta de Peñarol”.

Acerca de lo que dio el equipo en el encuentro ante el Ciclón de Barrio Obrero, Bueno remarcó que “ponés a un nueve grandote y no le levantás un centro. Después sacas al único que le puede poner una pelota en el área. Laquintana no termina una jugada, siempre va y va pero no te tira un centro”.

Bueno, que jugó como delantero y supo ser goleador en Peñarol, también dijo acerca de Agustín Álvarez Martínez que “no importa quién sea el nueve, tiene que agarrar la pelota en los penales y patearlos. Necesitaba confianza y motivación porque tiene que volver a ser el goleador que fue”.

Sobre las declaraciones de Walter Gargano tras el encuentro, el Loco expresó que “estuvo perfecto porque tiene que decir que jugamos bien para motivar a los compañeros ya que saben que están en deuda”.

Carlos Bueno. Foto: Archivo El País

Consultado por Mauricio Larriera, Bueno dijo que “hay que tener en cuenta que una cosa es quedarse en un equipo chico y otra es quedarse en un equipo grande y jugando horrible. No querés irte, lo querés revertir. Yo estoy seguro que el entrenador no cambió mucho y los jugadores hoy no entienden el juego, es pelotazo y pelotazo”.

Respecto a la temporada 2021 que también tuvo a Larriera como entrenador, Carlos Bueno remarcó que "en la Copa Sudamericana tuvimos suerte. El primer rival duro nos eliminó. Corinthians era el peor de su historia y después Sporting Cristal y Nacional eran muy malos. En el Uruguayo ganamos un campeonato en la hora".

“Hoy cualquier cuadro le hace partido a Peñarol. Cerro Porteño y Olimpia son horribles y casi le hacen dos o tres goles. Yo vi por primera vez resignado al entrenador y no veo cómo puede mejorar esta situación”, agregó el artíguense.

El exjugador también habló de los equipos uruguayos en lo internacional y dijo que “Nacional tiene mejores jugadores pero también juega horrible y es peor que Peñarol. Si pasa de fase va a pasar vergüenza como contra River porque hoy los grandes no pueden ni apuntar a la Copa Sudamericana”.

Por último, Carlos Bueno dijo que “Peñarol ante la crítica siempre rindió más pero hoy al plantel le falta jerarquía y aun así está estamos a dos partidos de poder pelear por el Apertura. Imaginate si jugáramos un poquitito mejor…”.