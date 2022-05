Gargano habló de todo tras la eliminación de Peñarol: el dolor por los cánticos de la tribuna y su continuidad en el club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol no pasó del empate 0-0 anoche con Cerro Porteño y a falta de una fecha para cerrar el Grupo G de la Copa Libertadores, el equipo está último y sin chances de avanzar a octavos de final. En la última jornada, la próxima semana como local ante Colón, buscará quedar tercero y avanzar a la Copa Sudamericana.

Una vez terminado el partido, el entrenador Mauricio Larriera y el capitán Walter Gargano pusieron la cara ante los medios de comunicación. Afectado por la eliminación, pero con la misma firmeza que se maneja en la cancha, el Mota habló sin pelos en la lengua. De hecho, el mismo capitán aurinegro reconoció que otro jugador se iba a presentar en la conferencia, pero fue él el que decidió ir en nombre del plantel.

"Dimos el mayor esfuerzo de cada uno, el equipo por momentos fue avasallador y le pasó por arriba a Cerro Porteño, con todo el respeto que le tengo, pero hoy no salimos afortunados por el penal ni por las chances que no se concretaron", dijo.



"Es difícil competir en lo internacional porque los demás hacen grandes contrataciones. Yo doy la cara y vine a a hablar, es un momento duro, la mayoría saber dónde está el problema: en creer y el trabajo que hacemos con Mauricio. Hace un año y medio que venimos trabajando, pasamos muchos momentos malos, más de los malos que de los buenos, pero somos el último campeón uruguayo y hay gente que se olvida de eso. Tenemos un plantel con mucha juventud, vino gente nueva a aportar su granito de arena y trabajamos con tranquilidad porque uno sabe dónde está y lo que tiene que hacer. Vamos a seguir trabajando y si me toca seguir en el club, esto es un día a día, partido a partido, uno nunca sabe cuándo el club decida que es el momento final, así como le pasa a Mauricio también le pasa al jugador", sumó.

Gargano se refirió también a los cánticos de la tribuna una vez finalizado el partido. Muchas hinchas terminaron cantando: "Están jugando en Peñarol". "Así como la gente viene y acompaña, va afuera, haciendo esfuerzos gigantes, nosotros también hacemos esfuerzos. Nosotros también sufrimos. Por decirte hoy, terminé el partido amargado. Uno ya tiene una experiencia, es grande, y escuchar ese tipo de canciones donde no reconocemos dónde estamos jugando a mí me duele más que a todos los demás. Me siento responsable de la situación por ser capitán y el más grande del plantel. Me duele que la gente no reconozca", remarcó.



Por otra parte, el volante se refirió a su continuidad en el club. "No voy a hablar del tema contractual. El club ya sabe la idea que tengo. Mi idea es seguir, seis meses o un año. Uno desea estar siempre en el club y de la mejor manera. No quiero ser una carga ni un problema para Peñarol, no estoy para eso. No quiero entrar en polémica donde está mi contrato en juego. Si Peñarol decide que no tengo que seguir, voy a seguir siendo hincha y voy a seguir viniendo al estadio para alentar a Peñarol como lo he hecho siempre".



Gargano, que en junio cumplirá 38 años, finalizará su contrato a mitad de año. El mediocampista está en el club desde 2017. Desde entonces ganó tres Campeonatos Uruguayos y dos Supercopas.