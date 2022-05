Así se jugará la fecha 13 del Torneo Apertura: Peñarol y Nacional juegan el mismo día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El campeón del Torneo Apertura es toda una incógnita y a falta de tres fechas la lucha por la cima está al rojo vivo. Ninguno de los de arriba puede dar un paso en falso y el que más lo sabe es Deportivo Maldonado. Justamente es el líder el que abre la fecha este viernes en el único duelo de la jornada. Lo hará en el Domingo Burgueño desde las 20 horas ante Fénix que viene de empatar sin goles ante Danubio.

El sábado será un día clave para Peñarol y Nacional, ambos con 22 unidades, que pueden convertirse en líderes si el elenco fernandino (25) no suma. El tricolor recibe a Albion desde las 17 horas y el aurinegro a Boston River, que llega de caer ante el elenco de la Cuchilla, a partir de las 19:30. Liverpool, escolta del puntero con 21 unidades, se medirá en Belvedere ante River Plate el domingo a partir de las 13 horas.

La fecha también contará con el clásico de los ascendidos de la B, Defensor y Danubio, el domingo desde las 15:30 en Jardines.

Así se jugará la fecha 13