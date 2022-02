Thiago Vecino: El mensaje a Brian Ocampo, su desafío en Liverpool y su relación con Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Está viviendo un momento dulce. Le dieron la posibilidad de jugar, le entregaron confianza y empezó a responder. Volverá a jugar en su casa, en el Gran Parque Central, pero ahora le apuntará al arco del corazón y no piensa dudar ni un segundo, porque quiere responderle a los hinchas de Liverpool. Sueña con ser goleador y hasta Campeón uruguayo con el Negriazul. Thiago Vecino va a jugar sin rencor y sin bronca, porque a su Nacional siempre le va a estar agradecido.

-¿Llegó la hora de disfrutar?

-Sí, sin dudas. Buscaba esto y ahora conseguirlo y estar en un buen momento se disfruta mucho.

-¿Cómo es volver a ser un futbolista que tiene minutos?

-Es una sensación vieja y conocida, pero ahora por suerte estoy muy contento. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano y me preparé hace tiempo para estar pronto. Ahora se está pagando el esfuerzo.

-¿En algún momento la ausencia de competencia te hizo ver las cosas de otra manera? ¿Te viniste abajo?

-La fe, el esfuerzo, la resiliencia, la resistencia de aguantar tormentas, me hacía ver que en algún momento iban a venir las buenas, que iba a salir el sol de nuevo. Lo tenía claro, aunque sin dudas que se pasan por diferentes estados de ánimo, en algún momento me pude bajonear pero ese bajón tenía también algo de bronca, era como una mezcla de sensaciones por no poder hacer lo que uno disfruta. Pero mirá que a la hora de entrenar, de prepararme y de hacer las cosas que tenía que hacer para estar bien las hacía y eso era lo que me permitía tener la confianza de que todo iba a cambiar.

"Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano y me preparé hace tiempo para estar pronto. Ahora se está pagando el esfuerzo"

-¿Nunca perdiste la confianza en tus condiciones?

-No, eso nunca. Me conozco muy bien, he hecho muchas buenas en estos años, sé de mis limitaciones, sé lo que tengo que hacer para mejorar y escucho mucho a las personas de mi círculo cercano cuando me dicen cosas para corregir. Tengo a mi padre (Servando) que me dice las cosas claritas y también escucho a gente que me dice cosas y después lo analizo. Ahí considero lo que me sirve y lo utilizo.

-De manera inmediata te acoplaste a Liverpool y no es extraño que un goleador cumpla con goles, pero ¿qué ayudó para que te entendieras tan rápido en la cancha con tus compañeros?

-Yo soy bastante particular, soy muy sociable y la verdad que, de la misma manera que yo en Nacional ponía dedicación en tratar de acoplar a un compañero, en Liverpool me recibieron de la mejor manera. Por la personalidad creo que pude entrar más rápido, me sentí cómodo, el grupo muy sano con muy buenas intenciones hizo que todo fluyera de buena manera.

-Sí, está bien, pero una cosa es lo humano y otra lo deportivo. ¿Cómo enganchaste en el juego y ellos contigo?

-Es verdad. Eso fue parte de charlarlo, de hablar con los compañeros. Por ejemplo, el gol ante Defensor Sporting lo entrenamos bastante, lo habíamos hablado con el Oreja (Gastón Martirena), que fue el que tiró el centro. Las conexiones y sociedades las fuimos hablando y después lo que había que hacer es ser inteligente para adaptarse al estilo de juego y acoplarse rápido para empezar a rendir.

"Vengo con ese objetivo (ser goleador del Uruguayo). Creo que puede ser un lindo desafío y me gusta conseguir las cosas que marcan algo"

-Esto recién empieza, pero ¿soñás o te planteás ser el goleador del Campeonato Uruguayo?

-Sí. Cuando me trajeron me lo dijeron y yo vengo con ese objetivo. Creo que puede ser un lindo desafío y me gusta conseguir las cosas que marcan algo.

-Vas a volver al Parque Central, pero esta vez la atmósfera del escenario será diferente ¿Cómo te lo imaginás?

-Va a ser una experiencia nueva. Nunca lo viví, pero bueno estoy tranquilo con el equipo. Venimos haciendo las cosas bien y espero que sigamos de esa manera. Yo vuelvo a mi casa, me crie ahí, lo conozco de memoria, hoy tengo otro escenario, voy con otra camiseta, pero bueno esperemos que sea un buen partido para nosotros.

-¿Qué viste de Nacional? ¿Lo seguís?

-Lo veo siempre, tengo a todos mis amigos ahí. Es un equipo que se está terminando de encontrar. El primer partido raro, entreverado, a veces pasa. Tienen muchos jugadores nuevos y se tienen que acoplar a lo que es el mundo Nacional que a veces puede tornarse un poco complicado, pero el segundo partido ya vimos lo que conocemos de los jugadores desnivelantes que tiene. Brian (Ocampo) en un nivel buenísimo y después, a mi gusto, con una defensa muy buena, si bien a veces es muy criticada, tiene jugadores con muy buenas condiciones. Esperemos nosotros poderles hacer daño y contrarrestar esos fuertes que tiene y ganarle la pulseada.

-¿Que tiene Liverpool para ganarle a Nacional?

-Una solidez defensiva muy importante, incluso tomando en cuenta que por distintos motivos cambiamos la pareja de zagueros de un partido al otro. Hay una defensa sólida, un mediocampo que da mucho juego y circulación, que maneja muy bien los tiempos y un ataque con variantes de esquema y de características. Creo que los tres somos bien distintos pero nos completamos bien, viene saliendo linda la cosa y podemos caer por cualquier lado de la ofensiva los tres.

"Yo voy a hacer mi trabajo de buena manera. Voy a dejar ese sentimiento, que no tengo que andar diciendo pero que todo el mundo lo conoce, de lado. Voy a ser profesional"

-¿Qué les pide Jorge Bava a los atacantes?

-Nos da libertad. Si bien yo soy la referencia de área, nos da libertad para que Pablo (González) o Gonzalo (Carneiro) puedan caer como 9 y yo salir a jugar un poco más. Nos pide que ocupemos las posiciones y eso lo trabajamos tácticamente, tanto ofensiva como defensivamente.

-Minuto 90. El partido está empatado y la clavás en el ángulo. ¿Se grita el gol?

-No, festejo por supuesto que no. Es una cuestión de respeto y de sensaciones encontradas. Pero yo voy a hacer mi trabajo de buena manera. Voy a dejar ese sentimiento, que no tengo que andar diciendo pero que todo el mundo lo conoce, de lado. Voy a ser profesional, cumplir con mi trabajo, respetar al hincha de Liverpool y espero que salga un lindo partido.

-¿Cómo la llevás con los hinchas de Liverpool?

-Muy bien. Si bien hubo goles y eso deja a la gente más eufórica, en los dos partidos fui saludado, me han dado respaldo, mucho cariño. Estoy contento, agradecido y quiero responderle a la gente con rendimiento y goles porque son ellos los que hacen que el club funcione. Son los que sufren, los que esperan con pasión cada partido y quiero tratar de responderles con rendimiento. Si lo hago está buenísimo.

"La vara tiene que estar alta y hay que tener la confianza de que se puede conseguir"

-Liverpool tiene pendiente ganar el Campeonato Uruguayo, ¿lo hablan entre ustedes?

-Yo ya lo dije, el objetivo es campeonar. Liverpool estuvo cerca otros años y ese es el objetivo. Estaría lindo para todos nosotros quedar en la historia del club de esa manera. Después queremos hacer un buen papel en la Sudamericana. Hay que ir paso a paso, no achicarse con nadie porque las cosas buenas se consiguen. La vara tiene que estar alta y hay que tener la confianza de que se puede conseguir. La marcha va a ir acomodando el cuerpo, pero hay que confirmar lo que a Liverpool ha venido haciendo y tratar de ganar ese primer Campeonato Uruguayo.

-Nadie va discutir tus sentimientos por Nacional, lo expusiste cientos de veces, pero ¿te generó dolor, bronca, enojo con alguien en particular o algún sentimiento especial haber tenido que irte de Nacional?

-No. Soy un agradecido a Nacional por todos los años vividos. Uno no se puede quedar con una situación o un momento particular por cómo se dieron las cosas en los últimos meses. Hay que analizar todo, yo estuve en el club desde los 9 años, conseguí muchas cosas y he cumplido muchos sueños. No tengo para recriminar y tampoco soy de guardar rencor a nadie en particular. Lo que uno sí hace es aprender. Yo tengo a mi viejo que me fue adelantando muchas cosas y uno después con el paso del tiempo las va confirmando. No guardo rencor, sí tengo memoria. Sí analizo la cosas y dándome cuenta de muchas cosas. Sin rencor y sin bronca. Sé que la vida cuando caminás bien te pone en el lugar que uno desea, es tarde o temprano, como ahora me pasa. Hace seis meses nadie pensaba que podía pero yo sí. Como hay alguna frase por ahí que dice que “esto es para los porfiados” y es así. Todos tenemos problemas, pero cuando llegás a tu casa tenés que estar tranquilo de haber cumplido en ese día con lo que te va a llevar a lo que vos querés. Sí aprendí mucho, fui conociendo cosas que van pasando e inclusive es un crecimiento para un futuro. Si tengo que definir un estado al momento en el que me fui, es el de agradecido.

"Ya le dije a Brian (Ocampo), que no se le ocurra tirar un caño porque lo levanto para arriba"

-Tenés tus amigos del otro lado, ¿ya les avisaste que se las van a ver bravas?

-Hablamos, nos decimos boludeces. Saben que va a ser una guerra, la tienen clara porque era así hasta en las prácticas porque nos dábamos con todo y jugábamos al límite. Va a estar lindo cruzarnos dentro de la cancha, porque termina siendo un juego si bien se torna una competencia especial por la euforia y por la gente. Quiero disfrutarlo y jugar contra amigos va a estar bueno, también.

-¿Alguien especial para saludar en el campo?

-A todos. Los conozco a todos. A los nuevos no, pero al resto sí porque hasta hace unos meses estábamos entrenando juntos. Ya le dije a Brian, que no se le ocurra tirar un caño porque lo levanto para arriba. Le avisé que tenga cuidado con las boludeces esas que le gustan a él (risas).

-¿Con quién vas a cambiar la camiseta?

-Con Feli (Carballo) o con Brian. Ahí veremos.