Manuel Monzeglio: defensor del enganche, los consejos de Repetto y las diferencias entre Ramírez y Gigliotti

Manuel Monzeglio creció en Santa Lucía mirando a Juan Román Riquelme y así se enamoró del puesto de enganche. Vibraba con la magia que desparramaba el Chino Recoba con la camiseta de su amado Nacional y hoy, obviamente, se deslumbra con Lionel Messi.

Llegó con 16 años al elenco tricolor para transformarse en un defensor a ultranza de su puesto, algo que demostró con grandes actuaciones en divisiones formativas hasta llegar al equipo principal, en el que ahora lo hace cada vez que tiene la oportunidad de entrar. "En el fútbol de ahora se corre mucho, pero se juega poco. Yo me tengo confianza y por eso creo que le he dado resultados al técnico cuando me ha puesto en esa posición, porque cuando entro hago jugar al equipo, que es un poco lo que falta", declaró con soltura al programa partidario Pasión Tricolor.

Contó que hizo varios goles en formativas, siempre soñando con anotar uno en el equipo principal. "Por suerte el sábado se dio el primero", dijo luego de haber anotado el 2-0 ante Rentistas (y solo cinco minutos después de ingresar desde el banco) en la victoria 4-0.

Monzeglio siempre jugó como enganche, desde que lo hacía en el Empalme de Santa Lucía, su equipo de baby fútbol, lo que repitió en Wanderers de Santa Lucía y la selección Sub 15 local. Fue allí que lo vio Sebastián Taramasco, entonces coordinador de divisiones formativas. "Habló conmigo y con mi padre para que viniera a Nacional y a los 16 años llegué al club".

¿Qué le pide el técnico Pablo Repetto cuando entra? "Que juegue cerquita del 9, que agarre las segundas pelotas y que me mueva detrás de los volantes rivales para que me llegue la pelota, filtre o como el otro día remate al arco".

La semana previa

Luego del inicio con derrota (2-3 ante Deportivo Maldonado), la semana previo al juego con el Bicho Colorado se hizo pesada. "Sabíamos que con Rentistas no podíamos fallar y debíamos ganar sí o sí, pero jugar en Nacional es algo muy lindo porque desde formativas se exige ganar y no hay nada más lindo que tener esa presión. Por eso esta semana todos entrenamos como leones, porque sabíamos que había que ganar. Está buena esa exigencia del hincha y de nosotros mismos de tener que ganar", señaló. ¿Y qué hablaron entre los futbolistas? "No jugar tanto para los costados, sino tratar de romper líneas. Mejoramos y golpeamos en los momentos justos".

La pelea por el puesto

Dueño de un buen físico, pegada, sensibilidad en el pie como para darle el golpe justo al balón ya sea para rematar o meter un pase filtrado, Monzeglio ha mejorado el rendimiento del equipo cada vez que entró. Es por eso que de a poco sus posibilidades de aparecer en el equipo titular han ido creciendo. Allí mantiene una lucha por el puesto con Leandro Otormín.

"La competencia sana hace mejorar, tanto a mí como a él (Otormín), porque vos sabés que tenés que demostrar todos los fines de semana porque si no puede entrar un compañero y sacarte el puesto", afirmó. "Yo tengo muchas ganas de pelear un puesto en el once. Jugando de titular es mejor, porque vas construyendo el partido, pero lo importante es que el técnico me está dando minutos, voy teniendo continuidad y eso me sirve para sumar experiencia".



Las diferencias entre Ramírez y Gigliotti

A Manuel le preguntaron cuál ve que son las diferencias entre Juan Ignacio Ramírez y Emmanuel Gigliotti y dio su diagnóstico. "He podido jugar con los dos y el Colo es más de marcar diagonales. El Puma es más de jugar de espaldas y apoyarse con los que vienen de frente, pero con cualquiera de los dos me siento muy bien, porque son goleadores y si uno hace el trabajo bien, que es habilitarlos, la mandan a guardar".

El clásico está a la vuelta de la esquina

El domingo Nacional recibirá a Liverpool en el Gran Parque Central y el domingo siguiente afrontará el clásico del Apertura ante Peñarol en el Campeón del Siglo. Se ilusiona con jugarlo y si es de titular mejor, pero intenta poner la cabeza en lo que viene. "Ahora nos toca Liverpool, que ganó los dos partidos y viene primero. Queremos ganar para ponernos ya en la pelea y después vendrá el clásico, que es el partido más lindo de jugar".

Para el final, Monzeglio dejó una reflexión sobre Brian Ocampo, figura tricolor en la victoria ante Rentistas. "Brian todos saben cómo es: es un distinto en el fútbol uruguayo; no tiene techo. Si está con confianza es imparable".