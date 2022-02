¿Quién es Karl Landsten? El sueco que será dirigido por el Chino Recoba en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional tiene varios futbolistas nacidos fuera de Uruguay en su plantel principal. Emmanuel Gigliotti, Alex Castro y Leo Coelho forman parte del equipo de Pablo Repetto, pero el que sumó un extranjero, ahora sí con contrato, es Álvaro Recoba para la Tercera División.

La referencia es para Karl Landsten, sueco de 19 años, que estampó su firma tras pasar un tiempo a prueba y se pondrá a las órdenes del Chino para formar parte del ataque de sus dirigidos.

Nació en Gotemburgo y luego de defender al BK Hacken, de dicha ciudad, tanto en Sub 17 como en Sub 19 tuvo la oportunidad de llegar al fútbol uruguayo.

"Es una historia graciosa. Mi mejor amigo y representante es hijo de uruguayos. Tenemos una muy buena conexión, él me ayuda a entrenar y me aconseja y un día me dijo que tenía una propuesta en Uruguay y me preguntó si me gustaría venir a probar. Y le dije ‘sí por supuesto’ porque cuando escuchas Uruguay piensas en Suárez, Cavani y en un país muy futbolero. Por supuesto que quería venir a perseguir mi sueño", admitió en diálogo con Nacional TV.

Al momento de definirse como futbolista, admitió: "Soy veloz y fuerte, esas son mis mejores cualidades. También tengo un remate potente, esa es mi especialidad. Puedo jugar por la banda derecha, izquierda o como delantero".

Landsten no le tiene miedo al reto de vestir la camiseta tricolor, todo lo contrario: "Mi meta aquí es ganar todo lo que podamos con el equipo y hacer felices a los hinchas. Y dar lo mejor de mí, poder desarrollarme como futbolista y persona".

A su vez, aseguró que le gusta la "atmósfera" que se crea en el Gran Parque Central, sobre todo con los hinchas: "Esa es la gran diferencia entre Suecia y Uruguay. En Suecia puede haber una gran atmósfera si hay 2000 personas, pero acá es una locura. Por ejemplo, cuando entrás, en especial con los hinchas de Nacional porque son de los mejores del mundo, y ves a todos ellos cantando te dan más ganas de jugar, te sube la adrenalina, te motiva a jugar mejor".

Consultado sobre un sueño que tenga al firmar con Nacional, no dudó: "Me encantaría estar jugando y que el partido vaya 1-1 o 0-0 y hacer el gol de la victoria e ir a festejar con la hinchada, ese es el sueño"