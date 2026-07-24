Thiago Borbas vuelve al fútbol brasileño: Atlético Mineiro anunció un acuerdo por el delantero uruguayo

Thiago Borbas volverá al fútbol brasileño, aunque con una nueva camiseta. Atlético Mineiro anunció este viernes un acuerdo con Red Bull Bragantino y el Real Oviedo de España para incorporar al delantero uruguayo de 24 años, quien llegará a préstamo con opción de compra, sujeto a la aprobación de los exámenes médicos.

"El Galo anuncia un acuerdo con el Red Bull Bragantino y el Real Oviedo (España) para fichar al delantero centro uruguayo de 24 años Thiago Borbas", publicó el club de Belo Horizonte en sus canales oficiales.

Además, informó que el atacante arribará en los próximos días a la ciudad y que la firma definitiva del contrato dependerá de los resultados de la revisión médica.

Según informó el periodista César Luis Merlo, la cesión será por seis meses y contará con una opción de compra de US$ 4.250.000 por el 80% de la ficha del futbolista.

Borbas llega tras un breve pasaje por el Real Oviedo, club al que había sido cedido por Bragantino a comienzos de 2026 para disputar la segunda parte de la temporada española.

El atacante surgió de River Plate y debutó en Primera División en septiembre de 2020. Su explosión llegó en la temporada 2022, cuando convirtió 18 goles en el Campeonato Uruguayo y terminó como máximo artillero del certamen, lo que despertó el interés de Red Bull Bragantino, que compró el 55% de su ficha y lo llevó al fútbol brasileño a fines de ese año.

Marcelo Bielsa en su debut en la selección uruguaya junto a Thiago Borbas. Foto: Nicolás Pereyra.

Con el conjunto paulista disputó 133 partidos oficiales y convirtió 27 goles, siendo 2023 su mejor temporada, con 13 tantos en 49 encuentros.

Luego perdió continuidad y, tras su préstamo al Oviedo, ahora buscará relanzar su carrera en uno de los clubes más importantes de Brasil.

Borbas también tuvo un breve paso por la selección uruguaya mayor. Marcelo Bielsa lo hizo debutar en junio de 2023 y suma dos partidos con la Celeste, ambos en amistosos internacionales.