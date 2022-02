El técnico del Palmeiras le contestó a Guardiola: "Lo invito a ver el partido y conocer nuestro equipo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya no resta casi nada para saber qué equipo se corona como el mejor del mundo en la final del Mundial de Clubes. La definición entre Chelsea y Palmeiras está prevista para este sábado a partir de las 13:30 horas en el Estadio Estadio Mohamed Bin Zayed.

En la antesala del encuentro, hubo una frase de Abel Ferreira, DT del Verdão​, que generó polémica. El entrenador escuchó los dichos de Pep Guardiola hace unos días y decidió no dejarlos pasar. "No somos el mejor equipo del mundo, el mejor es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica. Eso creo. ¿O no? Tal vez no ganó River, no sé", había dicho el español en conferencia de prensa.

La respuesta del entrenador bicampeón de la Copa Libertadores con el conjunto brasileño, que incluso venció al River de Gallardo en las semifinales de 2020, no tardó en llegar: "Los europeos conocen muy bien América del Sur, tanto que compran jugadores en grandes cantidades. Sé de lo que hablás, Guardiola. Admiro mucho a Guardiola, creo que no tiene tiempo porque está muy centrado en ganar la Champions, porque es uno de los mejores equipos de la actualidad", inició Ferreira.

Y luego le hizo una propuesta a Guardiola. "Lo invito a ver el partido y conocer a Palmeiras. Tiene un jugador que compró al Palmeiras (Gabriel Jesús), y le puedo decir que se fije, que tenemos más y de mucha calidad", finalizó.

Ferreira y su ilusión por ser campeón del mundo

En la previa el cruce es complicado. Palmeiras deberá jugar ante el campeón de Europa que tutela Tuchel, pero aun así no pierde las esperanzas: "Claro que se puede ganar, el fútbol es mágico por eso. Se puede ganar contra el que sea. Todo en el mundo apostaba por el (Manchester) City en la final de la Liga de Campeones y ganó el Chelsea. Por tanto, claro que se puede", manifestó el técnico luso en conferencia de Desde Abu Dabi.