“¡Te equivocaste!”: el reclamo de Di María a Matonte en Rosario Central-Corinthians por Copa Libertadores

Sobró ímpetu y fricción, faltó lucidez y juego. No se sacaron ventaja Rosario Central y Corinthians en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y la serie se definirá el jueves en el estadio Neo Quimica Arena. Un empate 0 a 0 en un partido en el que los Canallas fueron de menor a mayor, aunque nunca descubrieron el camino para quebrar a un rival que no desprecia la pelota, pero que también sabe protegerse si, como en el último cuarto de hora, tiene que defenderse porque está en inferioridad numérica.

En el partido destacó la fricción y hubo cinco amonestados en el primer tiempo por parte de Andrés Matonte. El árbitro uruguayo fue protagonista de dos situaciones que encendieron el enojo de Rosario, primero por una posible mano y luego por el ingreso de un jugador rival cuando aún no estaba preparado.

Sobre el minuto 36 existió una revisión VAR por una falta de de Gabriel Paulista sobre Giovanni Cantizano por un posible penal que fue descartado por Matonte tras la revisión fue el penúltimo momento álgido antes del descanso.

TODO ROSARIO CENTRAL PIDIÓ PENAL: primero agarrón sobre Cantizano y luego mano de Paulista. Matonte revisó y no sancionó. ¿Qué te parece?



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El entrenador del Canalla, Jorge Almirón, también se refirió a estas dos polémicas con el uruguayo: "Lo del árbitro... estábamos en la cancha, me pareció ver una mano de lejos y cuando lo llamó el VAR pensé que iba a cobrar penal. Pero bueno, no lo juzgó de esa manera. Es raro eso", expresó.

EL FIDEO, ENOJADO: Di María se quejó con Matonte, árbitro uruguayo, luego del 0-0 de Rosario Central vs. Corinthians por los 8vos de la CONMEBOL #Libertadores.



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Pero lo que hizo estallar a Ángel Di María fue otra situación. “No es cambio. Se quedó en el piso porque estaba lesionado, sale, y lo dejás que entre, no, no puede entrar. Obvio que si se queda tirado va a aprovechar a quedarse y hacer el cambio. Vos te equivocaste”, le reclamó el Fideo.

En esta misma línea, Almirón declaró: "Y después provocó un cambio al final del partido que hizo tiempo, no estaba el jugador preparado, y por la nueva regla tenía que estar un minuto afuera. E hizo todo el tiempo para que se pudiera generar el cambio. Pero es una situación ajena a lo que hizo el equipo".

"ES RARO ESO". Jorge Almirón opinó en conferencia de prensa sobre el polémico penal que no sancionó Matonte en favor de Rosario Central ante Corinthians, luego de revisar la acción en el VAR. Además, se quejó por una regla no aplicada sobre el final del partido... ¿Qué te parece? pic.twitter.com/vMVVtrFwrL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026

A falta de diez minutos para el final del partido, Corinthians se quedó con diez hombres en el campo por la expulsión de Allan Souza por doble tarjeta amarilla, la segunda por una dura entrada a Federico Navarro; la primera haba sido por una infracción sobre Campaz.

Ángel Di María tuvo la última para Rosario Central pero nuevamente apareció Hugo Souza, una de las figuras del partido, para determinar el empate 0-0 y estirar al próximo jueves la definición en el estadio Neo Química Arena de territorio paulista.

El debut de Alan Rodríguez: "Vivir la sensación de estar vivo"

El volante uruguayo, pretendido por Nacional en el último mercado de pases, fue presentado días atrás en Rosario Central, al que llegó a préstamo desde Inter de Porto Alegre. Ayer tuvo sus primeros minutos, ingresando a los 88 minutos en lugar de Agustín Sández.

"Quería volver a vivir la sensación de estar vivo y en Central me encontré con eso, me lo trasmitieron, cada vez tengo más ganas de estar adentro de la cancha", expresó en zona mixta tras el empate.

Con base en La Nación / GDA.