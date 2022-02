La tabla del Apertura tiene tres punteros: ¿en qué posiciones quedaron Nacional y Peñarol y qué se les viene?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la segunda fecha del Torneo Apertura, el campeonato local tiene tres punteros: Liverpool, Danubio y Fénix. Son los únicos tres equipos que ganaron los dos encuentros y mantienen puntaje perfecto.

En el segundo lugar, con cuatro puntos y aún invictos junto a los líderes, solo hay dos equipos: River Plate y Wanderers.

Nacional, con tres unidades tras la goleada del sábado ante Rentistas, está sexto con tres puntos. Tiene las mismas unidades que Deportivo Maldonado, Cerrito, Rentistas y Defensor Sporting.



Hay seis equipos que aún no ganaron: Montevideo City Torque, Cerro Largo, Boston River, Plaza Colonia, Peñarol y Albion. Los dos últimos, que casualmente se cruzarán en la fecha que viene, son los únicos que aún no sumaron puntos.

Así se jugará la tercera fecha:

La tercera fecha, la última previa al clásico entre los grandes, se disputará entre viernes y lunes. Conocé los detalles:



VIERNES 18 DE FEBRERO



- Cerro Largo vs. Plaza Colonia (20.00 horas - Estadio Domingo Burgueño Miguel).



SÁBADO 19 DE FEBRERO



- River Plate vs. Boston River (9.30 horas - Parque Saroldi).



- Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque (17.00 horas - Estadio Franzini).



- Albion vs. Peñarol (20.00 horas - Estadio Centenario).



DOMINGO 20 DE FEBRERO



- Fénix vs. Wanderers (9.30 horas - Parque Capurro).



- Danubio vs. Rentistas (17.00 horas - Jardines del Hipódromo).



- Nacional vs. Liverpool (20.00 horas - Estadio Gran Parque Central).



LUNES 21 DE FEBRERO



- Cerrito vs. Deportivo Maldonado (17.00 horas - Jardines del Hipódromo).