Tabárez analizó la derrota ante Argentina, pero no se olvidó del calor de Brasil peor que el de Barranquilla

Uruguay mostró una imagen muy distinta a la de otros juegos, pero una vez más volvió a caer ante Argentina lo que lleva a que sume cuatro juegos sin ganar y tres derrotas consecutivas. De todas maneras, la entrega del plantel fue una de las cosas que dejó satisfecho al entrenador.

"Muy conforme con el esfuerzo y la organización que le dieron a lo planificado los futbolistas. Conocíamos a Argentina y nos hizo pagar caro los errores en el partido anterior y sabemos lo que plantea más allá de quiénes integren el equipo", sostuvo el entrenador.

"Tratamos de presionar en la zona media e inclusive más adelante e intentamos no arriesgar la pelota en nuestro campo, pero una pelota perdida derivó en un gol de gran factura, pero que no tenía que ver con el juego. El equipo no se cayó aunque se aceleró, pero es comprensible y se siguió buscando hasta el final. Hubo un buen rendimiento colectivo y actuaciones individuales destacadas", agregó.



Tabárez analizó también: "Estamos en un momento en el que estamos pagando caro los errores. El arquero rival comete un error y la pelota le queda cerquita. No hay que darle espacio a los malos momentos porque esta mala racha son cosas del fútbol. Tenemos con qué arreglarnos para los partidos que vienen, lo dramático es que cada vez queda menos".

Una de las sorpresas de la conferencia de prensa del entrenador fue la referencia al partido anterior donde la Celeste cayó jugando muy mal ante Brasil en Manaos y precisamente dio a conocer su postura ante el hecho de haber jugado en dicha ciudad.



"Lo de hoy me reconforta, porque con Brasil no hubo nada rescatable. Con Colombia y Argentina hubo algunos momentos buenos, pero con Brasil no, pero más allá de la calidad del rival, las condiciones en las que se jugó ese partido no fueron las mejores. Ahora que pasó se puede decir, fue de gran sacrificio y lo que no se hizo fue por el lugar donde se jugó. No estoy tan seguro que Barranquilla sea lo peor", sostuvo.



"Al fin de semana siguiente los jugadores jugaron en sus medios con buenas actuaciones lo que me da la pauta de que estuvimos condicionados por un montón de aspectos. Nosotros no somos eso, que por un partido dejen de hacer lo que viene siendo histórico en el que sentido de que se viene haciendo hace mucho tiempo. Yo estaba convencido de quiénes son estos futbolistas, el compromiso que tienen y no es poco porque en condiciones normales pudimos mostrar cosas que pueden ser buenas para lo que viene", recalcó.

El entrenador de la selección uruguaya tampoco fue ajeno al hecho de las bajas que sufrió la Celeste y apuntó a que "hay futbolistas que no pudieron estar en esta citación que pueden mejorar y estar y dar mas diversidad en cuanto características de juego al equipo. Lo que yo rescato más es la fuerza anímica, compromiso y lo pudieron llevar a cabo y el aprendizaje es que ese es el camino".



Respecto al próximo rival, que será Bolivia en La Paz, afirmó: "Bolivia es el equipo que recibió mas goles en Eliminatorias, en cambio los buenos resultados los consigue en La Paz y tiene una estrategia tratando de acentuar las dificultades de jugar ahí. Lo sufrimos mucho y por eso no se puede comparar, pero desde la cohesión grupal estoy seguro que este partido ayudó mucho".



"Mas allá de los tres primeros lugares los demás están parejos en la tabla y esto no es solo los partidos que nos queden a nosotros y si bien es en lo que nos tenemos que enfocar para conseguir el máximo de puntos, hay otros partidos y equipos que tienen que jugar con los que nos golearon a nosotros. Para mí no está nada definido", sentenció.