Suárez jugó su mejor partido desde que volvió a Nacional justo en la previa al clásico: golazo, asistencia y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No fue partido. No se puede hacer más análisis que ese. Nacional goleó 3-0 a Montevideo City Torque por la quinta fecha del Torneo Clausura, en la previa al clásico contra Peñarol, pero la realidad es que el tanteador le quedó corto al encuentro. Si no ganó por más diferencia fue simplemente por la falta de definición o algunas intervenciones de Cristopher Fiermarín.

El tricolor hizo lo que quiso. Se plantó fuerte en la mitad de la cancha, con un tándem Felipe Carballo y Francisco Ginella que funcionó muy bien, y a partir de ahí encontró distintas opciones para lastimar a un equipo de Sebastián Eguren que quedó muy estirado en varios pasajes del juego.

Por las dos bandas ganaron siempre los futbolistas de Nacional y por el frente de ataque tanto Franco Fagúndez como Luis Suárez jugaron a su antojo.



De hecho, sin ir más lejos, el primer gol lo armaron entre ellos. A los 7’ el juvenil se apoyó en el Pistolero para descargar el pase y luego sacó un derechazo desde afuera del área para poner la pelota por encima del arquero que estaba algo adelantado.

Franco Fagúndez y Luis Suárez. Foto: Juan Manuel Ramos.

Hasta ahí Suárez mostró nuevamente lo que venía haciendo en sus primeros minutos de fútbol desde su regreso al club: precisión en los pases y devoluciones a un toque; pero ayer, y también aprovechando las facilidades que le dejó el fondo de MC Torque, creció en su juego. Fue la mejor versión de Lucho desde que retornó al fútbol uruguayo. Ahora sí, a esa visión de juego y rapidez mental para anticiparse a la próxima incidencia, le agregó potencia para animarse a encarar.



El segundo gol de Nacional fue una muestra de ello. Pase de pecho de Suárez a Carballo desde el borde del área, devolución del volante y pique corto de Lucho para llegar a definir de sobrepique para poner la pelota contra el palo y comenzar a cerrar el partido.



Nacional solo se fue 2-0 al descanso porque Fiermarín le sacó dos veces el gol a Alfonso Trezza. En el complemento, a pesar de que MC Torque realizó cambios buscando un revulsivo, la rápida expulsión de Agustín Peña (52’) significó el golpe final.



Suárez, que también le anularon un gol por una fina posición adelantada, salió del campo a los 57' ovacionado por todos los hinchas.

Luis Suárez. Foto: Juan Manuel Ramos.

Luego el equipo de Eguren insistió, con más ganas que ideas, pero la suerte tampoco estuvo de su lado. Antes de los 60’, el palo le negó en dos oportunidades el tanto al conjunto ciudadano.



Nacional tampoco se quedó atrás y aprovechó los enormes espacios que dejó MC Torque, pero también el palo le negó el gol en dos ocasiones: primero a Fagúndez y luego a Carballo.



A los 90’, de tanto insistir y tras dos tantos anulados por posición adelantada, Nacional cerró la goleada con un cabezazo letal de pique al suelo de Emmanuel Gigliotti.



Así, Nacional quedó primero en las dos tablas. Le sacó 9 unidades a Liverpool en la Anual, que jugará hoy ante Deportivo Maldonado, e igualó la línea de River Plate en el Clausura al menos hasta el lunes cuando enfrente a Cerro Largo.