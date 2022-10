Rochet: por qué eligió Nacional, qué piensa de las "figuras" que deberá parar en el Mundial y su relación con Muslera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 36 días para el Mundial de Qatar 2022, Sergio Rochet, quien se perfila para arquero titular de la selección de Uruguay en este torneo, habló de cómo fue llegar a Nacional, lo que significa estar bajo los tres palos de la Celestes y su relación con Fernando Muslera.

Formado en Danubio, el Chino, que había salido del país para hacer un salto a Países Bajos cuando tenía apenas 20 años y que antes de pegar la vuelta se despeñaba en el fútbol turco, se encontraba fuera del radar para muchos. Fue así hasta que tuvo que tomar una decisión trascendental. No estaba jugando y eso lo alejaba de su sueño de jugar en la selección.



“Vine por lo que significa a nivel nacional y a nivel mundial, un club grande y con historia. Sabía que podía estar en el radar de la selección. Ahí fue que el Maestro me vio y me dio la posibilidad de estar en la Copa (América) y en las Eliminatorias. Con el diario del lunes, salió todo perfecto”, explicó el guardameta en una entrevista a FIFA+ sobre su arribo al elenco tricolor.

Sergio Rochet.

En el tricolor Jorge Giordano le dio la titularidad y quedó expuesto a los ojos del Maestro Tabárez, que lo estudió y lo convocó para la Copa América de Brasil 2021. Pero fue Diego Alonso quien, tras la lesión de Muslera, confío en Rochet para ser titular y lo hizo debutar. Demostró que no le quedó grande y se afianzó como arquero principal. Sin embargo, cuenta Rochet, desde entonces la competencia ha sido muy sana entre ambos.

"Con Nando tenemos una gran relación, previo a mi arribo a la selección ya nos habíamos coincidió en Turquía", explicó el arquero tricolor sobre su segunda temporada en el Sivasspor, donde no sumó minutos. Mientras tanto, Muslera estaba en el Galatasaray.



“Por la lesión de Nando sabía que iba a tener que tomar una decisión. Dos días antes se acercó a hablar conmigo y me lo transmitió. Sentí nervios por el debut, por lo que nos estábamos jugando y porque eran fechas decisivas, pero con su confianza, la de los referentes y la de Nando, que fue el primero en apoyarme, encontré tranquilidad. Era otro de mis grandes sueños, estar ahí con todos los monstruos que hay en el plantel. Terminar las eliminatorias, atajando en el partido decisivo, fue el broche de oro”, sostuvo Rochet.



"Uno lo admira mucho, es un histórico de la selección, cuando le tocó ser mi suplente fue el primero que me apoyo y me alentó. eso uno lo aprecia mucho y habla de cómo es él como persona", añadió.

Sergio Rochet y Fernando Muslera, FOTO: Nicolás Pereyra.

"Sabemos que ocupar el arco uruguayo es lleva un gran peso, más luego de que Nando venía de mucho tiempo de hacerlo. La verdad que hay un grupo de trabajo muy lindo, una gran competencia, quedan unos meses aún y vamos a prepararnos todos al máximo para el que lo toque jugar porque así lo va a demandar este Mundial", dijo el Chino sobre cómo será la responsabilidad de defender el arco.

Son Heung-min

Sobre el grupo que le tocará enfrentar a la Celeste (debuta con Corea del Sur el 24 de noviembre), donde tendrá por delante a rivales de la talla de Cristiano Ronaldo y Heung-Min Son, Sergio Rochet confesó: “Uno sabe las figuras que se puede chocar en la Copa Mundial, lo voy viendo pero pensando mucho, aunque uno se va haciendo un poco la cabeza de los delanteros que va a tener por delante. Son figuras de primera talla en los que cualquier error, cualquier distracción, te lo pueden hacer pagar muy caro, así que uno tiene que estar preparado”.