Anual y Clausura: mirá cómo quedaron las tablas a falta de dos fechas y los partidos que le restan a los candidatos

Se completó ayer la fecha 13 del Torneo Clausura en la que el festejó y por duplicado fue Nacional. Es que con el agónico triunfo ante Albion, el equipo tricolor regresó a la punta aprovechando la derrota de River Plate y al mismo tiempo ganó la Tabla Anual, por lo que ya se aseguró un lugar en la definición.

A falta de seis puntos por disputar, Nacional (28) le sacó dos unidades de ventaja a River y Deportivo Maldonado (26) y cuatro a Danubio y Liverpool (22).

Nacional se metió en la definición

El Bolso se quedó con la acumulada, le sacó siete de ventaja a Liverpool a falta de dos fechas, y se metió en la definición por el Campeonato Uruguayo.



Si el tricolor gana también el Clausura, jugará un partido ante el campeón del Apertura: Liverpool. Si Nacional se impone en ese partido sería automáticamente campeón uruguayo, pero si pierde la definición se estiraría a dos partidos más.



Si Nacional solo gana la Anual, jugará dos partidos ante el ganador de Liverpool y el campeón del Clausura. En caso de que no se quede ni con el Clausura ni la Anual no entrará en la definición.

Los rivales que le quedan a los candidatos

- Nacional: Cerrito (V) y Danubio (L).

- River Plate: Peñarol (V) y MC Torque (L).

- Deportivo Maldonado: Defensor (L) y Albion (V).

- Defensor Sporting: Deportivo Maldonado (V) y Rentistas (L).

- Danubio: Albion (L) y Nacional (V).

- Liverpool: Cerro Largo (L) y Fénix (V).

Así se jugará la fecha 14:

- Rentistas vs. Fénix | 16:00 (Complejo Rentistas)



- Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting | 18:30 (Domingo B. Miguel)



DOMINGO 16 DE OCTUBRE:



- Liverpool vs. Cerro Largo | 10:30 (Belvedere)



- Danubio vs. Albion | 15:30 (Jardines del Hipódromo)



- Peñarol vs. River Plate | 18:30 (Campeón del Siglo)



LUNES 17 DE OCTUBRE:



- MC Torque vs. Boston River | 15:00 (Estadio Centenario)



- Wanderers vs. Plaza Colonia | 17:30 (Parque Viera)