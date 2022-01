Sergio Rochet: cómo se enteró de que iba a ser el arquero titular y la experiencia del debut

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay volvió ganar luego de cinco partidos y lo hizo ante Paraguay en Asunción. El estreno de Diego Alonso como DT de la Celeste finalizó con victoria y con cinco debutantes, entre ellos, Sergio Rochet.



El arquero habló de su debut en la Celeste y dijo estar "feliz por la victoria, Muy contento, el debut fue soñado". Pese a que la albirroja no pateó mucho al arco y el futbolista tricolor no tuvo mucho trabajo, admitió que los primeros minutos se puso un poco nervioso, pero que con el rodaje todo se fue acomodando.



Tras la lesión de Fernando Muslera el encargado del arco se convirtió en una incógnita. Podía ser Martín Campaña, a quien se veía con más probabilidades, Sebastián Sosa, Guillermo de Amores o Rochet, quien terminó quedándose con el lugar del guardameta tradicional y le cuidó el arco ante Paraguay.

"Me enteré ayer en la práctica, no estaba confirmado 100%, pero me dieron indicios. Estaba mentalizado que podía pasar eso", expresó Rochet sobre cómo conoció que iba a cumplir uno de sus sueños.

"No es un partido más, es algo único, por el debut y por las instancias que estamos jugando. Los nervios podían jugar mala pasada, los primeros minutos capaz se notó un poco, pero luego con el apoyo de los compañeros me sentí bien", sostuvo el golero de 28 años.



"Me lo guardé. Recién ayer de noche le dije a mi señora. Ella guardó esa información bien. Traté de no dar indicios en redes porque me comentaban mucho. Se veía que la mano iba por ahó. Lo logramos", dijo el arquero, que admitió que pudo dormir bien de noche.

Sobre el momento que está viviendo, el guardameta expresó: "Pude arrancar la temporada sintiéndome bien. La convocatoria fue una alegría, hay grandes arqueros, sabia que tenía que pelear por el lugar".



"La clave fue la presión alta, no dejarlos jugar, ellos tenían velocidad y se pudo controlar bien", sostuvo, y agregó: "La idea es salir jugando. Las cosas las hablamos y las corregimos al momento. Ganamos todos los duelos", concluyó el tricolor, que no tuvo problemas en el arco y debutó sin recibir goles.