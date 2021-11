Marcelo Gallardo es uno de los principales candidatos para dirigir a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este viernes Óscar Tabárez dejó de ser el técnico de la selección uruguaya, en una noticia que fue difundida a través de las redes sociales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). ¿Qué pasará ahora? ¿Quiénes deciden a su sucesor? Son las preguntas que nos hacemos todos después de un proceso que llegó a 15 años.

Lo primero que hay que decir es que Ignacio Alonso, presidente de la AUF, le confirmó a Ovación que se van a tomar su tiempo para definir al nuevo técnico de la Celeste. "No hay apuro por nombrar a un nuevo entrenador, tenemos por delante una serie de días donde primero vamos a definir un perfil y a partir de allí vamos a hacer el contacto necesario", dijo con claridad.

El próximo partido de Uruguay será el 27 de enero de 2022 contra Paraguay en Asunción, mientras que en la antepenúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el 1° de febrero, enfrentará a Venezuela en el Estadio Centenario.

Los que definen quién será el sustituto del maestro son los neutrales de la AUF, que son siete: Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Jorge Casales, Fernando Sosa, Matías Pérez, Eduardo Ache y Andrea Lanfranco.

Si el técnico elegido es solamente por estos cuatro partidos (y en el Mundial en el caso de que Uruguay clasifique) no hace falta llamar a un Congreso, ya que la extensión del contrato no alcanzaría a tomar parte de otro mandato del Ejecutivo. En caso contrario, si el técnico elegido es con un contrato a largo plazo (por ejemplo, incluyendo las próximas Eliminatorias), se tendría que llamar a un Congreso para aprobar la determinación y el salario que percibiría el nuevo DT. El actual mandato comandado por Ignacio Alonso es hasta marzo de 2023.

¿Qué técnicos están sobre la mesa?

Según los datos recabados en las últimas horas por Ovación, hay dos entrenadores que están a la vanguardia de la consideración de los dirigentes, y son las principales opciones. Uno de ellos es Marcelo Gallardo (triple ganador de la encuesta de El País), actual entrenador de River Plate argentino y que en diciembre termina contrato con los Millonarios. Ya hubo contactos del entorno del Muñeco con un neutral de la AUF.

Después, hay una serie de técnicos que han sido nombrados por algún neutral, pero que no tienen mayoría y están por debajo de los dos entrenadores que están en la primera línea. Hablando claro, si las dos primeras opciones no prosperan, se irá por uno de ellos.

En este grupo de entrenadores están Diego Aguirre, Guillermo Almada y Fabián Coito. Con respecto a la Fiera (actual DT de Inter de Porto Alegre) y al actual técnico de Santos Laguna, ambos tienen cláusulas gatillo en sus contratos por la cual si Uruguay los llama, pueden dar por finalizado sus vínculos de manera inmediata. Coito, en cambio, está libre tras ser cesado de la selección de Honduras, que está última en el octogonal final de la Concacaf.

También han sido mencionados otros entrenadores como Hernán Crespo, Gustavo Poyet, Pablo Repetto, Diego Forlán y Diego "Tornado" Alonso. Se vienen días en los que representantes se pondrán en contacto con los dirigentes para que consideren otros nombres, como suele suceder cuando una selección de la magnitud de Uruguay se queda sin entrenador o cuando un equipo grande cambia a su conductor.

José Pekerman (72 años), también triple ganador de la Encuesta América le responde a El País como mejor DT del continente cuando era el seleccionador de Colombia, y que ahora es pretendido por Venezuela, país que ya inició negociaciones por él, no estaría en el radar celeste. Al menos, no fue un nombre mencionado por las fuentes consultadas. Ovación intentó contactarse con su representante, sin obtener respuesta. Se pretende un DT con cierta experiencia, pero que no esté en la etapa final de su carrera.

Ojalá que sea lo mejor para la selección uruguaya y que podamos ver a la Celeste en la Copa del Mundo. Llegarán días de muchas reuniones, conversaciones y movimientos en la AUF. Lo cierto es que la Celeste está séptima y hay que obtener resultados urgentes para ser parte del Mundial, que se jugará entre noviembre y diciembre del 2022.