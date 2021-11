Ignacio Alonso: "Para llegar al Mundial el mejor camino es el que definimos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ponerle fin al ciclo de un entrenador no es algo grato, ya sea club o selección. Mucho más difícil es comunicárselo a alguien que hace más de 15 años que está al frente de un equipo y que ha logrado cosas importantes. Oscar Tabárez fue cesado como seleccionador de Uruguay este viernes por el Consejo Ejecutivo e Ignacio Alonso, como presidente de la AUF, fue uno de los que se lo comunicó.

"Fue un momento difícil tener que hacer esa comunicación por lo que significa la trayectoria de Tabárez y su cuerpo técnico por lo que le han dejado al fútbol uruguayo", explicó Alonso a Ovación.



El titular de la AUF apuntó que también resultó "una decisión complicada" cesar al entrenador, pero aclaró que fue "tomada en base a una situación deportiva y a la importancia de lo que se viene, porque estamos convencidos que para llegar al Mundial el mejor camino es el que definimos. Por eso la decisión fue muy firme y se la fuimos a trasladar al maestro. No fue sencillo hacerlo, pero era algo que teníamos la responsabilidad y la obligación de hacer".

Uno de los aspectos que valoró el Ejecutivo a la hora de tomar la decisión fue el componente histórico. "Y sí, porque nos guste o no pasamos a ser los que cortamos el ciclo de 15 años de Tabárez. Sabemos que esto puede tener una carga histórica tremenda, pero la situación nos llevaba a no dejarnos afectar por ello. Por eso recalcamos que la decisión fue meramente deportiva. Detrás de ella hubo una serie de análisis de un proceso histórico. No era fácil separar el sentimiento de agradecimiento que tenemos hacia Tabárez y su cuerpo técnico por todo lo que le dieron al fútbol uruguayo y el análisis de la situación deportiva, pero teníamos la obligación de separarlo".

¿Y cómo lo tomó Tabárez? "Con mucha entereza. Diría que la misma tónica que hubo en las reuniones anteriores: él plantado como entrenador, que es lo que siente, con el profesionalismo que siempre ha demostrado".

La AUF ya ha iniciado el proceso de búsqueda de sustituto, aunque se tomará su tiempo, pero más allá del nombre, lo importante es el perfil porque hay una condición innegociable: respetar la política de selecciones que precisamente instauró Tabárez. "El maestro vino con sus bases, las impuso y se ha logrado una continuidad en la selección que ya pasó a ser patrimonio de la AUF. Quien llegue deberá mantener las líneas de conducta, el respeto, que cuando los pibes lleguen al Complejo Celeste sean recibidos y atendidos como se merecen hasta el día que salgan por última vez. Nada de eso se negocia".