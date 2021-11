Repercusión: el cese del maestro Tabárez recorrió los portales del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de que Oscar Tabárez dejó de ser el técnico de la selección uruguaya recorrió el mundo. Así como su proceso y sus triunfos con la Celeste habían sido replicados por diarios y portales del mundo, hoy su salida no pasa inadvertida.

"Uruguay echó al maestro Tabárez: el fin de un ciclo inolvidable", titula el portal argentino Olé. "La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció el fin de un ciclo inolvidable, que llevó a la Celeste a logros muy importantes pero que hoy ve comprometida su presencia en el Mundial de Catar 2022", comienza la nota.

La Nación de Argentina trazó la cronológica de las últimas derrotas por Eliminatorias y sostuvo: "Tabárez no quería irse. Reconocía que los resultados eran adversos, pero no quería bajarse del barco, pretendía pelear hasta el final por la clasificación para el Mundial del año próximo. “No he considerado irme tirando la toalla. Soy un profesional, firmé un contrato y ahí está redactado todo lo que tengo que hacer” afirmó el técnico de 74 años de edad".

"Uruguay destituye como seleccionador al maestro Tabárez tras 15 años en el cargo. La mala posición en la clasificación al Mundial 2022 ha sido decisiva. Uruguay es séptima, aunque a sólo un punto del quinto (repesca) y faltan cuatro partidos", escriben desde el diario español Marca.

As, otro de los portales españoles, tiene en su portada la nota y el cuerpo de la misma inicia así: "Se termina una era: Óscar Washington Tabárez ya no es entrenador de la Selección uruguaya de fútbol. Tras 15 años se termina esta segunda etapa del técnico en la Celeste. Es el seleccionador con más partidos en la historia, con 222. Las derrotas ante Brasil que terminó por 4-1, Argentina 0-1 y Bolivia 3-0".

"Fin de una era. El 'maestro' Tabárez, de 74 años, culmina así un extenso proceso de 15 años como director técnico de Uruguay, ciclo que lo había convertido en el entrenador con más tiempo al frente de un mismo seleccionado de futbol", expresa Mediotiempo, portal de la Ciudad de México que también replicó la noticia y escribió.

"Luego de 15 años en la selección de Uruguay, Tabárez fue demitido del cargo", dice el título de la noticia en el diario brasileño O Globo.

"Uruguay despidió al Maestro Tabárez tras 15 años como entrenador de la selección", titula Infobae. También hicieron eco de la noticia Sports Network es un canal especializado en deportes de Canadá.



Incluso luego de un par de horas fue levantado por Chicago Tribune: "El técnico que más partidos dirigió con selecciones nacionales en el mundo no podrá dirigir a 'sus jugadores', que tienen la complicada pero no imposible tarea de clasificar a la Copa del Mundo Catar 2022. Habría sido el quinto Mundial de Tabárez, que participó de 221 partidos, con 104 victorias, 58 empates y 59 derrotas —siendo las últimas cuatro al parecer las que le costaron más caro".

"L'Uruguay esonera Tabarez dopo 15 anni", titula el diario italiano la Reppublica un artículo colgado en su página principal de deportes.

En Colombia también trascendió este hecho y el periódico El Tiempo se manifestó: "Tabárez deja la selección luego de un exitoso proceso que transformó la imagen de la Celeste a nivel mundial. Bajo su batuta, el plantel recuperó el brillo de antaño, clasificó a tres mundiales seguidos, llegó a las semifinales de Sudáfrica-2010 y quedó quinto en Rusia-2018. Además, conquistó la Copa América 2011 en Argentina".