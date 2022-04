Las sentidas palabras de Charo, la mamá de Schiappacasse: "Me quedo con que mi hijo tiene una nueva oportunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No fue un día más para Nicolás Schiappacasse porque, en cierta forma, recuperó la libertad y también la sonrisa. Tampoco lo fue para su madre, Charo, quien lo acompañó en el entrenamiento. "Vine porque es la forma de sentirme parte también de que él esté feliz", dijo a Ovación.

Schiappacasse cumplió este viernes su primer entrenamiento con El Tanque Sisley luego que el fallo judicial decretara que pasara a cumplir prisión domiciliaria y que pueda salir para retomar los entrenamientos conjuntos. "Lo importante es que ya está en una etapa distinta. Dolido y arrepentido, por supuesto. Durante todo este tiempo tuvo la oportunidad de reflexionar de que se equivocó, pero gracias a Dios tiene la oportunidad que le dio este club de volver a ser jugador, que es lo que debe hacer: jugar al fútbol", contó su mamá.

Charo relató que "no es bueno para nadie, y para la familia tampoco, pasar esa situación (el jugador estuvo dos meses detenidos en Florida), pero con lo que me voy a quedar es con que lo tengo, que no pasó nada a mayores. Siempre me acuerdo de las familias que han perdido hijos y por eso agradezco a Dios que esto quedó acá. Él va a aprender".

La mamá del futbolista mandó un mensaje muy sentido. "Te voy a decir una cosa que es triste. Cuando Nico era más chico yo iba a ver a River y veía la carita del Morro. Por eso a través de ustedes quiero mandarle un saludo grande a las madres que han perdido a los hijos en otras situaciones, ya sea por depresión o por otras cosas; las entiendo. Yo tuve una experiencia así anterior y hoy me quedo al menos con que mi hijo tuvo otra oportunidad. Eso es lo que le agradezco a Dios y a toda la gente que nos ayudó, porque muchos lo hicieron".

Y cerró: "Yo estoy feliz porque mi hijo tiene la oportunidad de estar nuevamente en lo que tiene que estar. Esta es su pasión y su profesión".