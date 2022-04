La historia de la llegada de Schiappacasse a El Tanque Sisley: "Había que hacer un acto de humanidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Schiappacasse comenzará a entrenar este viernes en la tarde con El Tanque Sisley, que este año competirá en la Primera División Amateur ( la vieja C).

El exdelantero de Peñarol fue condenado ayer por la Justicia, mediante un acuerdo de proceso abreviado, como autor penalmente responsable de reiterados delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, con un delito de receptación, todos en reiteración real y un delito de porte de armas en lugares públicos. La pena es de 14 meses de prisión, de los cuales ya cumplió dos meses y 12 días mientras estuvo con la medida cautelar de prisión preventiva. El 26 de enero, el futbolista había sido detenido por la Policía en Maldonado en un punto de control de la ruta 9 mientras se dirigía a ver el clásico entre Nacional y Peñarol. Durante la revisión, la Policía encontró una pistola 9 mm envuelta en un buzo que el jugador llevaba en su falda, con ocho municiones.



Por el momento Schiappacasse solo tiene permiso para salir a entrenar. ¿Cómo se gestó su llegada a El Tanque? Freddy Varela, presidente del club, contó a Ovación que el nexo se hizo a través de la abogada Karen Pintos, defensora del jugador. "Ella es socia de El Tanque e incluso nos representó en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante muchos años en el Tribunal de Penas. Se habló con el chico para que venga a entrenar, con su representante y ambos estuvieron de acuerdo", explicó.

"Había que hacer un acto de humanidad para que el chico no perdiera estado físico y si el día de mañana le saliera un pase al exterior, que se pueda concretar y si la Fiscalía autoriza, pueda estar en condiciones", agregó.



Varela aseguró que no mantuvo contacto con Schiappacasse. "No lo conozco, nunca lo vi. Recién me lo voy a encontrar hoy en la tarde cuando vaya a entrenar y lo presentemos a todo el plantel".



El presidente de El Tanque tampoco está al tanto si el atacante pudo hacer algún tipo de reacondicionamiento físico mientras permaneció en la cárcel de Florida.



Varela, además, aclaró que por el momento Schiappacasse solo entrenará con el equipo. De todos modos, dejó la puerta abierta para que pueda defender al club: "Si mañana no le saliera ningún pase y quiere ficharse para jugar con El Tanque en la C no tendría problemas. Está autorizado".



Ayer Pintos fue consultada sobre qué ocurriría si al jugador le ofrecieran un contrato para jugar en otro país mientras cumple su condena. La abogada respondió que se podría pedir una autorización judicial, aunque indicó que "hay que ver si lo autorizan". "Si llegamos a tener esa posibilidad, se planteará y se evaluará en Fiscalía", afirmó.



Schiappacasse tendrá su primer entrenamiento hoy, desde las 16.00 horas, bajo las órdenes del entrenador Richard Presa.



El Tanque no compite profesionalmente desde fines de 2017 cuando le ganó la permanencia a Sud América. De todos modos, el equipo no pudo jugar más de ahí en adelante por las deudas que arrastraba en la AUF.