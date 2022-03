Sebastián Abreu delineó el punto en común que tiene la selección de Alonso con la de Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Abreu fue referente en la selección uruguaya. El momento en que picó el penal definitivo ante Ghana para meter a Uruguay en semifinales de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 siempre será recordado. Fue parte del proceso de Óscar Tabárez y recolectó experiencia jugando en muchos equipos alrededor del mundo. Pero también se desempeñó como DT.

Por su experiencia, el Loco fue consultado por el momento que atraviesa la Celeste rumbo al Mundial de Catar 2022. "Metimos dos fechas muy buenas, pasamos de lo negativo a lo positivo. Hay mucho optimismo, con cierto límite de no obsesionarse porque Perú es un gran rival, pero no le podemos cortar la ilusión a la gente de decir si le ganamos a Perú y Chile empate (que iguale con Brasil o que pierda está adentro de las posibilidades) estaríamos clasificando directamente", expresó Abreu a SportsCenter de ESPN.

El minuano aprobó el manejo del nuevo director técnico, Diego Alonso, y encontró una similitud con la Celeste de Tabárez."La selección de Dieguito, el Tornado, me gustó. Tuvo la virtud de que rápidamente el grupo entendiera, convenció y logró transmitir lo que quería. Los últimos dos partidos fueron la cara a la que nos había acostumbrado el maestro. No de los últimos cinco o seis partidos que estuvo, pero sí de su etapa anterior, ese Uruguay con rebeldía, con amor propio, no dar pelota por perdida", explicó.

Con Alonso "se potenció el equipo y a partir de eso las individualidades anduvieron muy bien", cerró el ahora entrenador, cuyo último equipo fue el Always Ready de Bolivia, club que emitió un comunicado en el que confirmaba que se rescindió el contrato con el aval de ambas partes el pasado 1° de marzo.