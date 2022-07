Schiappacasse firmó contrato con Miramar: "Los amigos son contados con la mano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás Schiappacasse solo piensa en volver. En volver a la vida de antes, en ganar protagonismo con goles, en demostrar por qué fue la figura de aquella selección uruguaya Sub 20 que se consagró en Ecuador en 2017 y en reflotar una carrera futbolística que había caído a un pozo luego de que la Justicia lo condenara a 14 meses de prisión, de los cuales dos los pasó en la cárcel.

Este lunes fue un día de buenas noticias para él: se hizo oficial la firma de su contrato con Miramar Misiones por un año. Esto le permitirá regresar a las canchas ni bien reinicie la actividad de la Segunda División Profesional Uruguaya. Y ese, precisamente, es uno de sus deseos para este año: "Hoy estoy pensando en el entrenamiento de mañana. No me estoy proyectando a otras cosas, porque esto es como un volver a empezar. Me hace acordar a cuando yo daba mis primeros pasos en River".

"Ahora estoy bien. Vengo tratando todo esto que me pasó en manos de profesionales. Agradezco el horario que me dan y las horas que me dejan salir porque me distraigo bastante cuando estoy entrenando. Estoy mejor. Fue un golpe muy duro para mí, pero ahora de a poco estoy saliendo", dijo al programa radial Último al arco, de la Sport 890.



Y agregó: "Cuando estuve en Punta de Rieles y Florida siempre el trato fue de la mejor manera, tanto de privados (presos) como de funcionarios".



Luego de la resolución judicial que llevó al Sassuolo a rescindirle contrato, el futbolista se adjudicó el "error" y confesó que vivió días difíciles al punto de entrar en depresión.



"Uno no estaba acostumbrado a este estilo de vida. Siempre me intenté mantener calmado, pero era difícil. Gracias a Dios, mi familia me apoyó en todo momento y todos los días pude hablar aunque sea por teléfono siempre con mi madre o mi padre, que eran los que me calmaban y me daban mas fuerza para salir adelante. Los primeros tres meses fueron muy complicados, pero a la vez me sirvieran para ganar fuerza", profundizó.

Schiappacasse no juega un partido oficial desde mayo de 2021 cuando defendiendo a Peñarol sufrió una lesión de ligamentos cruzados. Es en parte por eso que está con sed de revancha: "Uno cuando le toca pasar algo parecido a lo mío se da cuenta de muchas cosas: entra a valorar mucho más los momentos de la familia, (empieza a) darse cuenta de mucha gente que tiene alrededor y que cuando te dicen que los amigos son contados con la mano están en lo cierto".



A sus 23 años, ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión de rodilla y ansía volver a jugar en el partido que enfrentará a Miramar Misiones con Progreso. Aunque también reconoció que "hace tiempo" no juega un partido de 90 minutos.



"Cuando vos estás ahí adentro no sabés qué día vas a volver a estar libre, pero siempre mantuve en la cabeza que el fútbol no lo iba a perder ni a olvidar", remató.



LA ESTADÍA EN FLORIDA El momento más difícil

El momento más difícil. Se contagió de covid-19 en su primer traslado de la cárcel de Punta de Rieles a Florida. A causa de eso, debió pasar unos 20 días aislado en un calabozo prácticamente sin poder comunicarse. Luego de ese episodio, dijo que además de covid-19, también se le diagnosticó depresión.

amigo de celda Un compañero diferente

"Quiero agradecer a una persona que se llama Ramón Galo, que es un privado que está en Florida, que desde el primer momento que yo entré me hizo sentir como una persona más y me ayudó bastante en lo psicológico. Quiero agradecerle a él. Tuve un gran compañero, para mí fue como un abuelo".

Schiappacasse fue detenido por la Policía en Maldonado el pasado 27 de enero en un punto de control de la ruta 9 mientras se dirigía a ver el clásico entre Nacional y Peñarol.