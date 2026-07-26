Sanabria anotó su primer gol en Real Salt Lake y fue el "jugador destacado" pero no le alcanzó para la victoria

Después de destacar con la selección de Uruguay en el Mundial 2026 neutralizando a Lamine Yamal ante España, Juan Manuel Sanabria ha retomado rápidamente su papel fundamental por la banda izquierda del Real Salt Lake. Aunque ambos equipos generaron oportunidades desde el inicio, fue el equipo del uruguayo quien golpeó primero gracias a su gol en el minuto 18.

El ex Nacional recibió un pase de Lukas Engel e hizo lo propio hacia el internacional guineano Morgan Guilavogui, este controló y fabricó una pared con Sanabria, quien definió con un remate de zurda al segundo palo para estampar la pelota contra la red.

Juan Manuel Sanabria with the cool, low finish to give @realsaltlake the lead in Portland!



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La página oficial del club señaló al extremo y lateral izquierdo de 26 años como el "Jugador Destacado" pese a la derrota 2-1 en su visita a Portland Timbers de la MLS al convertir su primer gol en los 13 partidos que lleva disputados desde su llegada en febrero.

Sanabria que llegó en julio del 2023 al Atlético San Luis de México, fue transferido al Salt Lake por una cifra que, según afirman medios mexicanos, oscila en los seis millones de dólares. Durante su pasaje por San Luis aportó siete goles y 29 asistencias en 169 compromisos.

El club que compró el pase de Sanabria comparte propietarios con equipos de la talla del Crystal Palace y Augsburgo, por lo que la idea del jugador a mediano plazo es que pueda dar el salto a alguno de ellos, aunque todo dependerá de su rendimiento. Otros equipos como Estoril de Portugal, Ado den Haag de Países Bajos y Waasland-Beveren de Bélgica también se encuentran dentro de ese grupo.

Con la intención de poner fin a su racha sin victorias como visitante antes del regreso de la Leagues Cup, el Real Salt Lake viajará para enfrentar a St. Louis City SC este sábado, 1 de agosto.