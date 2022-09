¿Por qué Ruglio y Barrera irán a la tribuna visitante en el clásico y no a un palco del GPC?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viene una fiesta. Los hinchas de Nacional y Peñarol ya agotaron todas las entradas para el clásico del domingo y el Gran Parque Central se vestirá de gala para el partido que nadie se quiere perder.

Mientras la parcialidad tricolor adquirió los 29.900 boletos disponibles entre martes y miércoles, los fanáticos carboneros consiguieron ayer los 2.200 en menos de dos horas.

Es por eso que el domingo desde la hora 15:30 (VTV Plus y Star+) habrá cerca de 34.000 espectadores en el Gran Parque Central y se vivirá una verdadera fiesta del fútbol.

Y para Peñarol será un juego decisivo porque el equipo de Leonardo Ramos necesita sumar de a tres para no perder el tren en el Torneo Clausura.

En tal sentido, el carbonero tendrá su hinchada en la Héctor Scarone y dentro de ella al presidente actual Ignacio Ruglio y al anterior, Jorge Barrera.

Ignacio Ruglio. Foto: Francisco Flores.

“Voy a ir a la tribuna con mi hijo. Estaré con los hinchas, ahí miraré el partido y luego me voy con ellos viviendo la misma experiencia”, dijo Ignacio Ruglio agregando que el encuentro lo observará “como cualquier otro hincha”.

El antecesor de Ruglio, Jorge Barrera, habló con Ovación y con mucha alegría contó que “ya tengo mi entrada y voy a ir con mi hijo a la tribuna, como a cada partido que jugamos como visitantes desde que no soy más presidente así que este no va a ser la excepción”.

El abogado, que suele seguir al club de sus amores en todas las canchas, agregó que “por suerte ya tengo la entrada y voy a estar a las 11:00 de la mañana el domingo en la zona de exclusión para cumplir con el protocolo de seguridad junto al resto de los hinchas”.

Jorge Barrera. Foto: Archivo El País.

En un hecho particular que no suele ocurrir todos los días pero que está dentro de las cosas que el fútbol uruguayo puede lograr, el actual presidente de Peñarol y el anterior estarán en la Héctor Scarone para vibrar con un clásico más que importante para el club.

Y por poco no se dio otro hecho bastante inusual en el fútbol ya que Juan Pedro Damiani, quien presidió al aurinegro antes de Barrera y lo hizo durante nueve años, tenía intenciones de asistir el domingo, pero está de viaje en Estados Unidos por trabajo y regresa a Uruguay el próximo miércoles 7 de setiembre.

Juan Pedro Damiani. Foto: Archivo El País.

“La verdad que me hubiese encantado ir. No sé cómo iba hacer para poder ir porque mi idea es no generar problemas, pero estoy en Estados Unidos por trabajo y el domingo no voy a estar en Montevideo”, le dijo Damiani a Ovación.

Lo cierto es que el domingo, los dos últimos presidentes de Peñarol vivirán una jornada diferente y particular junto a los hinchas del club en el partido que nadie se quiere perder: el clásico.

Mientras Ruglio dijo que “somos responsables de la felicidad de más de medio país”, Damiani tiene un buen presentimiento y Jorge Barrera se ilusiona, como todo hincha mirasol: “Con el corazón digo que ganamos, pero con la razón es difícil vaticinar un resultado, aunque no siempre gana el que llega mejor”.