Qué dijo Ignacio Ruglio acerca de la presencia de Luis Suárez en el clásico y cómo se vive en Peñarol esta semana

Peñarol apronta en Los Aromos un partido clave y con una importancia histórica como el clásico que se jugará este domingo a partir de la hora 15:30 (VTV Plus y Star+) en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En tal sentido y luego de que este miércoles hablaran en conferencia de prensa el entrenador Leonardo Ramos y el golero Kevin Dawson, el presidente Ignacio Ruglio atendió a los medios en una improvisada rueda en la que contó cómo viene siendo esta semana.

“Todo en orden. La semana clásica en Uruguay por cómo se viven los clásicos ya está todo dicho y puertas adentro lo sabemos y tal como hablamos siempre, somos responsables de la felicidad de más de medio país y así hay que tomárselo. Tuvimos hoy una charla entre todos conscientes de lo que nos jugamos. Vamos a ir a jugar con seriedad y trabajar toda la semana con humildad y con perfil bajo para que el domingo podamos ganar ese clásico que va a ser muy importante porque la gente respondió y agotó las entradas en un rato, así que con los jugadores ahí en la cancha y la gente alentando en la tribuna, ojalá el clásico se venga para Los Aromos”, dijo el titular aurinegro.

Por otra parte y consultado por la necesidad que tiene Peñarol de sumar tres puntos para seguir peleando por el Torneo Clausura, Ruglio expresó que “las necesidades son desde el lado donde las mires. Nosotros llegamos como campeones del Uruguayo, de tres clásicos que se jugaron en el año ganamos los tres, uno por sorteo que fue empate y dos en la cancha. Lo que sí estoy de acuerdo con esa frase que se siempre repiten técnicos, futbolistas y demás que en los clásicos claramente no hay favoritos y cuando se empieza a jugar en los primeros minutos se empieza a marcar para quién está y después ah y que jugarlo con seriedad y no creo que nadie acá en la diaria esté mirando cómo se viene o no. Se va a jugar un clásico y hay que estar a la altura”.

Ignacio Ruglio. Foto: Francisco Flores.

El presidente carbonero también habló de la presencia de Luis Suárez en Nacional y acerca de eso dijo que “lo nombró él (un periodista que lo consultó al respecto) a Suárez, no lo nombré yo (risas) pero no hay que negarlo. Es un jugador de nivel mundial. El de cabeza chica es cabeza chica toda su vida. Peñarol siempre fue gigante porque supo que era más grande que el resto estuviera quien estuviera. Nos tocó jugar contra Bergessio que fue el goleador histórico de los últimos años y le ganamos, casi no le hizo goles a Peñarol y después tocará la historia de Suárez y si hace goles su gente lo festejará y si lo logramos anular festejaremos nosotros. No hay más misterios que esos. Vino una figura de nivel mundial al Uruguay. Negarlo es de cabeza pequeña. A nosotros nos tiene sin cuidado. Lo vamos a marcar como si fuera otro de los que estuvieron ahí, va a intentar hacer su camino en Nacional y toca jugar contra él y le pone un condimento diferente al clásico, a ellos y a nosotros”.

Ignacio Ruglio habló del componente histórico el partido del domingo y cerró diciendo que “es otro clásico histórico que tenemos que ir a jugar al Parque y tenemos la suerte que recientemente a este mismo plantel, con algunas bajas pero en la misma época, le tocó jugar un clásico histórico en el que Canobbio y Valentín hicieron dos goles tremendos que quedaron en la historia que produjo una iluminación del tradicional adversario después de 20 años que no jugábamos ese partido y ahora toca otro que es totalmente diferente. Si nos quedamos detenidos en el anterior, no vamos a poder preparar este, así que hay que jugarlo como marca la historia”.