Operativo clásico: dónde se reunirán los hinchas de Peñarol, a qué hora saldrán para el GPC y en cuántos ómnibus irán

Los 2.000 hinchas de Peñarol que agotaron este miércoles las entradas para ver el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central (GPC) deberán seguir una serie de instrucciones delimitadas por la policía y el Ministerio del Interior para acceder al estadio el próximo domingo.

El operativo comenzará temprano por la mañana con una fuerte presencia policial, destinada a coordinar el traslado de los visitantes. Los fanáticos se reunirán en la zona del ex Mercado Modelo (hoy Laboratorio & Festival Modelo Abierto) y tendrán tiempo de salir rumbo al GPC hasta 12:30. De su traslado se encargará la empresa Cutcsa, que tendrá a disposición 50 ómnibus que saldrán a partir de las 11:30 horas, por lo que los hinchas no podrán asistir a la Tribuna Héctor Scarone por sus propios medios.

"Una vez comenzado el segundo tiempo los medios de transporte se desplazarán hasta la puerta de la tribuna asignada para Peñarol, donde permanecerán estacionados hasta la finalización del partido. Como está previsto, nuestra hinchada, una vez finalizado el partido, será la primera en salir del estadio", anunció Peñarol en su sitio web.



"Luego, a la salida, los volvemos a traer al mismo lugar. Está todo coordinado con jefatura. Va a ir un policía por ómnibus en caravana", detalló a Ovación el presidente de Cutcsa, Juan Salgado.



Los hinchas aurinegros tendrán tiempo de ingresar a la zona de embarque desde la hora 10:30 hasta 12:30. El área estará reforzada por la policía a partir de la calle Cádiz de José Batlle y Ordoñez hasta avenida República de Corea y desde Trento de República de Corea hasta Charles Thompson. Solo estará permitido el acceso de quienes presenten su entrada.



Para acceder con vehículo, el punto estratégico será Trento esquina República de Corea, que tendrá el estacionamiento custodiado por los efectivos.













Cabe destacar que nuestros hinchas no podrán salir por sus propios medios del estadio. Tendrán que abordar los ómnibus que estarán estacionados en la puerta para su retorno al ex Mercado Modelo. El operativo de traslado contará con las mismas medidas de seguridad que en la ida. Las líneas de buses que conectan al ex Mercado Modelo se verán reforzadas en número así como la presencia policial de la zona.