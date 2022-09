Ruglio aseguró que ya trabaja en el Peñarol 2023 y adelantó qué va a pasar con Billy Arce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol afronta en la noche de este miércoles el juego por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay ante Boston River sabiendo que este torneo pasó a ser una de las prioridades teniendo en cuenta la realidad deportiva que atraviesa el conjunto aurinegro.

Sobre dicha situación se refirió Ignacio Ruglio, presidente del club, quien dejó en claro que de a poco ya empieza a trabajar en lo que será el plantel del año próximo: "Ayer estuvimos un rato largo con Bengoechea y Leo Ramos. Ya es inevitable ir viendo los nombres que el entrenador tiene en la cabeza para armar la lista línea por línea, evaluar los contratos que se terminan y posibles altas".

Respecto a las contrataciones que hizo la institución en el último mercado de pases manifestó: "No era crítico en las contrataciones porque todos los clubes contratan unos bien y otros en los que se puede errar, lo que criticaba eran los valores con los que se cerraban esas apuestas".

Y una de las últimas apuestas que hizo el propio presidente junto al área deportiva fue la de la contratación del ecuatoriano Billy Arce. "Es un salario bajo en una apuesta en la que quedábamos con un porcentaje de la ficha en el que no pusimos nada de plata y es un salario bajo", manifestó en diálogo con 100% Deporte de Sport 890.



"Una apuesta en un jugador que no en vano había sido vendido a los 17 años a la Premier y había jugado en los cuatro grandes de Ecuador. Todo el morbo que había sobre su comportamiento no existió porque hasta hoy ha sido ejemplar. No me llama la atención que no sea convocado porque conozco la interna, pero no está vinculado a nada extradeportivo", añadió el mandatario mirasol sobre el futbolista que llegó en junio y firmó contrato por un año.



Ante los rumores de la posibilidad de finalizar su vínculo aseguró: "Cómo vas a dejar sin contrato a una persona que no hace más nada que entrenar. Somos un club serio, se le va a respetar su contrato. Hablé con su representante, dijo que no tiene nada que decir del club y cuando termine su contrato o en el próximo periodo de pases se verá. Podés rescindir contrato de una persona con mal comportamiento y su comportamiento es muy bueno".

Ruglio no dudó en manifestar: "El club puede invertir algo más en el período de pases próximo porque se ordenó para esto".