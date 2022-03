El rol de la mujer en las entidades deportivas; ¿Qué pasa en la AUF, Nacional y Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según un amplio informe que realizó la Secretaría Nacional del Deporte que fue divulgado en 2021, apenas un 15.1% de las mujeres participan activamente integrando consejos directivos de entidades deportivas en Uruguay. Pero hay un grupo de mujeres que han logrado meterse en lugares que tradicionalmente han sido de hombres y que han logrado transmitir su impronta en esas organizaciones en el deporte uruguayo.

Una de ellas es Andrea Lanfranco, quien es integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Trabajó en Wanderers como tesorera y luego entró como secretaria ejecutiva en la AUF, hasta que llegó al Consejo Ejecutivo del organismo cuando ganó Ignacio Alonso. “Me siento escuchada y cómoda. Hoy en día también la directora ejecutiva es una mujer: la contadora Victoria Díaz. Nosotras nos hacemos sentir, no es que compitamos con los hombres, sino que tenemos formas de ver las cosas diferentes. Me siento muy a gusto, escuchada y sobre todas las cosas, respetada. No solo por mis colegas, sino también por presidentes, delegados, etc”, contó a Ovación.

“En todas las áreas de la Asociación hay mujeres”, dijo con orgullo Lanfranco, quien profundizó que “la responsabilidad que tenemos las mujeres que ahora estamos ocupando determinados cargos que eran antes 100% de hombres es grande, esto ha sido un camino, y creo que nuestra responsabilidad es seguir abriendo puertas y allanando caminos. Hemos hecho muchísimas cosas, como la importancia que le estamos dando al fútbol femenino y el aumento significativo que hemos tenido en cantidad de clubes y de competidoras. Fue hermoso para nosotros ver como se llenó el Estadio Charrúa con el Sudamericano Sub 17 de Uruguay”.

Por último, Lanfranco realizó una reflexión: “El 8M y los movimientos que promueven estos cambios son muy útiles para que nosotras nos demos el lugar que queramos, porque una lo quiere hacer porque está convencida. A veces, se dice ‘tener una cuota de género’; yo no estoy muy convencida de eso, porque no sé si todas las mujeres lo quieren. A veces te ponen en una lista pero vos en realidad no querés estar... Como hay que llenarla te ponen porque dice que tienen que ir tantas mujeres. Es algo que tenemos que tener presente”.

CLUBES. En los últimos años se ha vuelto un poquito más normal ver a mujeres en directivas de los equipos, y hasta pasó recientemente que hubo presidentas, como Isabel Peña en Rampla Juniors y Graciela Castro en Cerro. Pero, ¿qué lugar tienen las mujeres hoy e día en los clubes del fútbol uruguayo? ¿Qué rol cumplen en Nacional y Peñarol, las dos instituciones más populares?



En Peñarol existe una secretaria de género que se formó hace un año y la cual preside Patricia López, quien es además la suplente del presidente Ignacio Ruglio. En enero de 2021 se hizo el primer consejo directivo íntegro de mujeres. “La idea desde un principio fue trabajar en la equidad dentro del club, buscamos diferentes instancias para trabajar la igualdad, la violencia de género y la discriminación”, le dijo López a Ovación, quien agregó que “hoy en día hay muchas más mujeres trabajando dentro del club como integrantes de comisiones. Nosotras en la secretaría de género somos cuatro y estamos en la misma representación que el consejo directivo. Somos una por cada una de las agrupaciones”.

Patricia López. FOTO: Marcelo Bonjour.

López explicó: “Hace muchos años que estoy en Peñarol integrando la comisión de juveniles; antes me sentía más sola, éramos menos mujeres. Ahora, sumado a un montón de disciplinas que se han formado, yo voy viendo que somos mucho más mujeres en estos lugares”.



Patricia, de 34 años, añadió: “Trabajamos en la secretaría de manera integral. Una de las cosas que vamos a trabajar este año son los talleres vinculados al género y la discriminación, y no solo lo vamos a hacer con el plantel de femenino, sino también con los masculinos”.

Además, López contó que “cada vez hay más hinchas y socias presentes en los estadios, aunque la cantidad de socios hombres sigue siendo muy superior en Peñarol. El mundo del fútbol no es fácil para la mujer, ya la sociedad es bastante machista, imaginate en el fútbol... Igual se va reconstruyendo”.



Tatiana Villaverde, en tanto, integró la lista oficialista de José Fuentes en las elecciones de Nacional y hace muchos años que le dedica tiempo al club de sus amores. Es la responsable de la secretaría social del tricolor e integró la coordinadora de formativas durante seis años.

Tatiana Villaverde. FOTO: Estefanía Leal.

“No he encontrado dificultades por el hecho de ser mujer, siempre en Nacional me sentí muy cómoda y siempre se me dio mi lugar. Ahora el presidente José Fuentes me abrió las puertas, me ha dado el lugar para trabajar en esto que me gusta porque es mi pasión. Me encantaría que haya más mujeres trabajando en Nacional pero entiendo que para la mujer es más difícil por el rol que tenemos asignado en la sociedad hoy, porque tenés tareas como las mías, que tenés que disponer de tiempo para realizarlas y son honorarias. Tengo la fortuna de trabajar por mi cuenta y tener el apoyo familiar que me permite generarme los espacios para el club. Soy mamá de una nena de dos años y hay veces que la llevo conmigo, no me hago mucho drama. También tengo el apoyo de mi marido y de mi familia, pero no siempre pasa y quizás por ahí viene la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres. Eso en los cargos de directivas y comisiones, porque después hay muchas funcionarias, y Nacional ha dado un gran paso dándole el mismo lugar de entrenamiento a las chicas y somos los pioneros en contar con el primer plantel de fútbol femenino profesional”, puntualizó.

Tatiana añadió a Ovación que “tenemos que cambiar muchas cosas como sociedad para que la mujer pueda tener más protagonismo en cargos honorarios. Porque hoy en día la mujer llega de trabajar y casi siempre es la protagonista de las tareas de la casa. Si bien el hombre ha tomado otro protagonismo en la vida del hogar y el cuidado de los hijos, en la mayoría de los casos la mujer sigue siendo la protagonista”.



Por último, entre otros ejemplos, hay que señalar también el caso de Defensor Sporting ya que su actual vicepresidente es mujer, se trata de Sofía Perrone, quien llegó al cargo invitada por el presidente Alberto Ward. “Lo consulté con mi familia, mi hijo tenía apenas tres meses cuando asumimos, mi pareja sabe lo importante que es el club para mi y la verdad que su apoyo ha sido clave para poder dedicarle las horas que el club merece. Me siento muy cómoda en el cargo que tengo, siempre se me trató con respeto e igualdad en todo sentido, nunca sentí que se me tratara diferente por ser mujer”.

Sofía concluyó que “como vicepresidenta participo en todas las instancias que competen a la directiva, desde hablar con el plantel, técnicos, representantes y todo tipo de negociaciones. Espero que cada vez haya más mujeres en roles importantes en el fútbol, somos muchas mujeres que sentimos esta pasión por el fútbol y que queremos colaborar con el club que amamos”.