Rodrigo Zalazar: "No hay ninguna opción de jugar con España. Yo siento la Celeste y espero el llamado"

Un gol suyo le devolvió la categoría al Schalke 04. Es que su definición en el juego ante St. Pauli valió el 3-2 a favor del equipo de Gelsenkirchen para que este retorne a la Bundesliga y solamente pase una temporada en la categoría de plata. De esta manera, Rodrigo Zalazar quedó en la historia de un club con mucha tradición de uruguayos.

Más allá de eso, la historia del mediocampista celeste está muy relacionada con el fútbol español porque fue en ese país donde nació y donde comenzó su carrera futbolística ya que su padre José Luis Zalazar, exfutbolista, se radicó en el Viejo Continente.

Nacido en Albacete, jugó en las juveniles del equipo homónimo a la ciudad antes de pasar por el Málaga, club con el que no logró hacer su debut en el plantel principal. Eintracht Frakfurt de Alemania puso los ojos en él, pero lo cedió primero al Korona Kielce de Polonia y luego al St. Pauli y Schalke, del fútbol teutón,

Rodrigo Zalazar con la camiseta del Korona Kielce de Polonia.

"Aprendí mucho allí con grandes entrenadores, pero mis últimos meses no fueron buenos. No me trataron de la forma adecuada, creo yo", expresó sobre su pasaje en Málaga en diálogo con el diario Marca.

"Era un niño y no sabía idiomas. Me cedieron a Polonia, al Korona Kielce, y no me enteraba de nada. Fue difícil", agregó sobre el momento en el que recaló en Alemania ilusionado con hacer su debut profesional.

El hecho de ser hijo de uruguayos, más allá de haber nacido en España, le abre la puerta de la Celeste y él no duda ante la consulta: "No hay ninguna opción de jugar con España. Yo siento la Celeste y espero el llamado". "Amo a España, pero mi deseo es otro", agregó.

Rodrigo Zalazar en el Uruguay vs. Perú del Sudamericano Sub 20. Foto: AFP

"Sería un sueño llegar al Mundial, pero... debo seguir trabajando mucho aún", afirma el futbolista que ya defendió la camiseta de Uruguay, pero a nivel de juveniles. Lo hizo con la Sub 20 con la que disputó el Sudamericano de 2019, categoría donde había jugadores como Darwin Núñez, Franco Israel o Juan Manuel Sanabria.

De hecho, con esa selección logró la clasificación al Mundial aunque no ingresó en la lista final de los futbolistas que participaron del certamen que se llevó a cabo en Polonia.