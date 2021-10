Un revés a la tabla: Wanderers le ganó con autoridad a Nacional y va por más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Iban 30 segundos de partido e Ignacio De Arruabarrena ya tenía su primer atajada en el bolsillo: se quedó con un mano a mano contra Gonzalo Bergessio. Otra salida rápida del arquero de Wanderers a los 8’ le permitió a los Bohemios seguir con el arco en cero.

El partido había empezado muy mal para Wanderers, ya que con dos o tres toques de mitad de cancha hacia adelante Nacional ya se encontraba de cara con el guardameta. Armando Méndez desbordaba por derecha, Felipe Carballo se involucraba con el juego y Bergessio estaba lúcido.

Pero con el paso de los minutos el viento en la linda noche del coqueto Parque Viera, cambió. Cambió porque Wanderers se paró mejor en la cancha, porque Emiliano Tellechea, César Araújo y Bruno Veglio hicieron circular la pelota y porque Nicolás Quagliata, con su movilidad, provocaba que los zagueros tricolores perdieran su referencia. Además, Leo Pais estaba en una de esas noches destacadas; es un jugador muy irregular, pero cuando tiene la lamparita encendida puede ser un futbolista desequilibrante.

A los 22’ Andrés Cunha debió pitar un penal a favor de Wanderers por falta de Diego Polenta a Veglio, pero el VAR (Gustavo Tejera y Jonathan Fuentes), que observó la incidencia, desestimó la jugada.

Wanderers manejaba la pelota pero no lograba profundizar. Igualmente, lo más peligroso eran las jugadas de pelota quieta, donde Hernán Rivero -de muy buen partido- era incontrolable. Maxi Cantera tenía su referencia, pero perdía constantemente.

Ya con Martín Rodríguez en la cancha por la lesión de Sergio Rochet, el guardameta mandó al córner un cabezazo de Rivero después de una jugada que se dio por la izquierda de la defensa de Nacional, con Juan Izquierdo y Pais, donde los tricolores más sufrieron a las espaldas de Camilo Cándido. De ese córner llegó el gol, con un toque corto, del colombiano Juan Felipe Aguirre.

Nacional salió con determinación en el complemento y en dos minutos tuvo dos situaciones de gol clarísimas: un toque corto de Bergessio que atajó con los pies De Arruabarrena a los 25’’, y un remate por encima del horizontal que Leandro Fernández tuvo solo en el área chica, y que falló de forma casi que inexplicable.

Wanderers en la victoria ante Nacional en el Parque Viera. Foto: Estefanía Leal.

Pero el tricolor se fue desdibujando y no contó con un buen ingreso de las variantes (realizadas rápidamente por Ligüera), con la excepción de Santiago Ramírez.

Wanderers tuvo varias situaciones para liquidar el juego, pero entre el VAR que le anuló un gol polémico, y el egoísmo de algunos de sus jugadores, terminó sufriendo en el final, pero quedándose con un justo triunfo.



Ligüera: "Todavía estamos a tiempo"

Fiel a su estilo, Martín Ligüera fue muy sincero en sus declaraciones: “Tuvimos varias situaciones, ellos también, y no pudimos concretar ese gol que nos hubiera dado el empujón anímico para poder ir a buscar el resultado. Tratamos de ser lo más ofensivos posibles pero no se dio. No esperábamos este resultado pero estamos a tiempo todavía”.

Preocupan las tres lesiones en Nacional

Después de un choque involuntario con Bruno Veglio, Sergio Rochet debió abandonar la cancha ya que se lesionó en su mano izquierda; ni bien salió le pusieron hielo. Además Armando Méndez pidió el cambio por lesión a los 56 minutos mientras que a Andrés D’Alessandro, que terminó jugando porque no había más cambios, le tironeó el posterior.