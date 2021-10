Martín Ligüera: "no esperábamos este resultado pero estamos a tiempo todavía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional dejó pasar una chance inmejorable de quedar como líder del Torneo Clausura y la tabla Anual. El equipo tricolor cayó por 1-0 ante Wanderers en el partido que cerró al séptima fecha y su entrenador, Martín Ligüera, dejó sus conclusiones tras el encuentro y qué lo preocupa de cara el próximo compromiso.

"Tuvimos varias situaciones, ellos también, y no pudimos concretar ese gol que nos hubiera dado el empujón anímico para poder ir a buscar el resultado", concluyó el entrenador tricolor al que lo preocupan los jugadores que salieron sentidos, Sergio Rochet y Matías Zunino, y los que están en el límite de las tarjetas amarillas, Armando Méndez y Camilo Cándido.

"Tratamos por todos los medios de ser lo más ofensivos posibles pero no se dio. No esperábamos este resultado pero estamos a tiempo todavía", dijo Ligüera que también confesó que "en el primer tiempo, sobre todo, no estuvimos muy bien. En el segundo mejoramos y con el transcurrir de los minutos tuvimos el nerviosismo normal de ir a buscar el resultado".



"Vamos a tratar de ver como se levantan Sergio y Matías, tenemos pocas horas de recuperación y vamos a tratar de armar el mejor equipo contra Rentistas", dijo Ligüera.