Representante de Mauro Zárate dio a conocer los clubes interesados en él y uno es Peñarol

Néstor Zárate, representante y hermano del delantero Mauro Zárate, aseguró que maneja ofertas para incorporar a su hermano en varios clubes de América. Si bien Colo Colo es el que parece tener un poco más de peso hasta ahora, también hubo contactos por parte de equipos de la MLS, otros elencos de Brasil y Peñarol.



Tras su salida de Boca, el argentino emigró al fútbol brasileño para jugar en el América Mineiro de la Serie A. Allí estuvo solo tres meses y jugó 16 partidos en los que marcó un gol y dos asistencias. Su contrato finaliza en diciembre y de no renovar el jugador llegaría a su próximo club en condición de libre.

“Nos habló un directivo de Colo Colo, se comunicó directamente con Mauro y tengo entendido que al técnico (Gustavo Quinteros) le interesa un delantero como él. A Mauro le interesa mucho la idea de ir a Colo Colo. Es un equipo grande de Sudamérica que juega Libertadores. Él tiene esposa y dos hijos, en ese escenario también es muy atractiva la idea de vivir en Santiago”, dijo el representante de Zárate a El Deportivo (La Tercera).

“América quiere que Mauro se quede en el club, pero estamos evaluando de que pueda jugar en un equipo grande de América. Al margen, tiene un ofrecimiento de la Major League Soccer de Estados Unidos. Peñarol de Uruguay también preguntó por sus servicios, así como otro equipo brasileño”, sostuvo el representante.

Si decide renovar su vínculo con América Mineiro, Zárate, de 34 años y originado en Vélez, podrá disputar Copa Libertadores, pero en la fase preliminar del torneo. De no ser así, al momento, la mejor opción parece ser Colo Colo, elenco clasificado ya a fase de grupos.



“Estamos esperando alguna respuesta del club chileno. No sé los números que maneja el club chileno, pero tampoco son cifras inalcanzables. Ahora entra la parte económica en las conversaciones. Veremos si Colo Colo está dispuesto a hacer un esfuerzo. Las diferencias no son muchas", concluyó el representante.

El delantero argentino supo vestir la camiseta de Inter, Fiorentina y Lazio en Italia y defendió a West Ham, Queens Park Rangers y Watford en Inglaterra.