Nada de rendirse: Peñarol venció 2-0 a Wanderers con justicia y no baja los brazos

Qué importa el cómo en este momento, si lo único que le sirve a Peñarol ahora es ganar como sea. Leo Ramos es el primero en saber que el equipo no está jugando bien, y así lo dio a entender en la conferencia post partido. Pero este Peñarol ganó un partido feo de ver, y no baja los brazos más allá que la distancia en el Clausura parece ser difícil de descontar. No solamente por Nacional, que está primero seis puntos arriba del aurinegro a falta de 12 por jugar, sino también porque hay otros cuatro equipos en el medio.

Peñarol venció a Wanderers 2-0 con justicia, pese a jugar poco y estar lejos de lo que un equipo con los nombres que tiene el aurinegro en el plantel, es capaz de dar. El Carbonero empezó mejor, dominando las primeras acciones antes un equipo Bohemio que desde el inicio estuvo impreciso y errático con la pelota en la noche en la que el goleador histórico del club -Sergio Blanco- dirigió su primer partido en mayores ovacionado por todos los Vagabundos.



Nicolás Fonseca (flojo rendimiento) perdió la marca de Yonatthan Rak en el área y el zaguero se agachó para cabecear y poner el 1-0 en el coqueto Parque Viera. Ese gol le dio tranquilidad a la visita, que buscó un juego vertical aprovechando la estatura de Lucas Viatri y de Hernán Rivero.

Wanderers vs. Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol bajó la intensidad, Wanderers nunca la pudo lograr, y el partido se volvió friccionado, con peleas, discusiones, empujones y un árbitro (Javier Feres) que no ayudó en nada para darle continuidad al juego y para ponerse firme desde lo disciplinario.



Aunque sin cambios, Wanderers salió algo mejor para el segundo tiempo. El chileno Christian Bravo intentó tomar las riendas del ataque (es de los que más quiere en este mal presente Bohemio) pero no tuvo la compañía necesaria ni de Nicolás Ferreira ni del habilidoso Diego Hernández.

Pese a tirar solo una vez al arco, y a nunca poner en aprietos a Kevin Dawson, Wanderers intentó inquietar con pelotas quietas. En una de ellas el balón pegó claramente en el brazo extendido de Sergio Núñez, en una incidencia en la que Feres desestimó de manera errónea; era penal.

Wanderers vs. Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Toto Núñez mejoró el ataque de Peñarol en el segundo tiempo, más aún cuando ingresó Nicolás Rossi, quien en pocos minutos en cancha se las arregló para ser de los más destacados de un encuentro deslucido.



El extremo mirasol tuvo varios desbordes que complicaron a Juan Acosta, pero Peñarol recién pudo cerrar el juego en el primer minuto de adición, cuando Ignacio Laquintana puso el festejado 2-0.



A Peñarol no le sobró nada y ganó bien ante un equipo que dista mucho de lo que supo ser y que ayer quedó prácticamente sentenciado a no clasificar a una copa internacional, algo que complicará a futuro las arcas del club en caso de confirmarse.



El equipo de Ramos no se rinde en el tramo final del Uruguayo, aunque estar en la definición del campeonato sigue estando lejos. Muy lejos.