De recortar telas con su padre a ser el barbero personal de Tinelli y cortarle el pelo a Suárez

Cuando Luis Suárez aterrizó en Uruguay, para presentarse como nuevo jugador del Club Nacional de Football en el Gran Parque Central ante su gente, llegó con la barba rasurada y el pelo recién cortado. Esto hizo que a Nicolás González, el barbero al que confían su imagen los futbolistas tricolores desde comienzos de 2022, se le borrara de inmediato la ilusión de atenderlo ese día.

No tuvo más remedio que esperar. Recién dos domingos después, antes de que Nacional visitara a Liverpool en Belvedere, se le dio la primera oportunidad de meter mano en la cabeza del Pistolero.

Fue luego de una serie de bromas de Brian Ocampo, que lo torturaba día por medio perjurando que Suárez ya se había cortado: “Cuando vi que venía Suárez estaba con mucha paciencia y enfocado. Estuve dos semanas tranquilo, pero mirando a ver si no se había cortado. No me desesperé, pero decía ‘capaz que se me da la oportunidad’. El sábado al mediodía me mandó un mensaje Brian Ocampo: ‘Amigo, sabés que Lucho se cortó el pelo, no sé quién lo habrá llevado’. No me reí porque pensé que era verdad, pero, después de tenerme una hora (esperando), me dijo: ‘Es mentira, hoy se lo vas a cortar porque está para vos’”, contó el barbero, que reconoció a Ovación que soñaba con la oportunidad desde el Mundial de Brasil 2014, cuando Uruguay le ganó 2-1 a Inglaterra, y pasó a dar detalles de ese primer cara a cara: “Fui varias veces al Complejo Celeste. Viajé con la delegación a Porto Alegre y a Bahía a cortarles, pero nunca tuve la oportunidad de cortarle a Suárez. La primera vez que lo vi, él estaba en la habitación donde yo estaba cortando, me miró y me saludó por mi nombre”.

A diferencia de otros profesionales, González (30) arrancó por las telas. Cortaba, junto a su padre, metros y metros de indumentaria deportiva. Hasta que un día se pasó al cabello.



Hoy, se identifica en las redes como Barbero Nico y es reconocido por haber sabido generar una conexión especial con los futbolistas, que le permite, entre otras cosas, acceder a las concentraciones y llegar hasta el plano más íntimo de un plantel, ese al que dirigentes y entrenadores no acceden. Y con el paso de los años, se ha dado cuenta, tiene el privilegio de conocer la verdadera cara de la persona detrás del futbolista. “La intimidad más grande de un jugador de fútbol es de la puerta de la concentración o de su casa para adentro. Luego de esas dos puertas, el jugador no es el mismo”, aseguró.

Muchos de ellos son contemporáneos y le confían sus secretos más íntimos como si fuera un amigo. Otros eligen cortarse en una de las cuatro barberías que maneja en Montevideo. Algunos, como fue el caso del ecuatoriano Pedro Quiñónez, lo han invitado a sus casas.



Su relación con el ambiente del fútbol comenzó a crecer a partir de 2016, cuando Ecuador visitó el Centenario para jugar contra Uruguay. Dio la casualidad de que un amigo suyo, encargado de la seguridad ecuatoriana, llamó la atención de los jugadores por su corte de pelo y cuando preguntaron resultó que el responsable detrás de aquella obra era González.

Tiempo después, Emelec viajó a Montevideo para hacer la pretemporada y varios de los jugadores que habían formado parte de esa selección quisieron volver a invitarlo. “Hice amistad con Pedro Quiñónez y me invitó a la casa. Estuve ahí, bañándome en el yacuzzi que había en el vestuario. También cuando se reinauguró el estadio Capwell del Emelec, que fue a jugar el New York City con (Andrea) Pirlo y David Villa. Terminé 15 días en la casa, durmiendo en la habitación del hijo y haciendo la entrada al estadio”.



A Nacional se metió por un tercero, en este caso El Sapo, quien era jefe de la barra brava. Lo acercó a Diego Polenta y el capitán no tardó en tener la gentileza de destacar su trabajo en una de sus historias de Instagram. Pasó una vez, se repitió dos, tres y otras tantas.

Su opinión sobre Marcelo Tinelli Nicolás González, barbero de 30 años ”He trabajado con varios famosos que me han desilusionado. Marcelo me ha demostrado una confianza increíble que aun no logro entender".

Estuvo un tiempo sin ir, condicionado, en parte, por la pandemia, y este año retomó. Esa confianza, respeto y seguridad fue lo que le dio a Marcelo Tinelli las garantías suficientes para contratarlo como su barbero personal.



Y todo empezó por una coincidencia: a fines de 2021, el peluquero del conductor no estaba “predispuesto” a atenderlo y justo una semana antes Rodrigo Mora, que ya lo conocía, le había pedido que le “diera para adelante” a González si tenía la chance. Así, cuando Tinelli preguntó por otro profesional, recibió la sugerencia del barbero por parte de su estilista.

Desde ahí, asegura, comenzó a vivir una “película” que aún no tiene fin y lo obliga a viajar dos veces por semana hasta Argentina con todo pago.



La relación con Marcelo Tinelli y el acceso al círculo íntimo

"Soy una de las cinco personas que entran en su camarín. Me abrió las puertas de la casa, la semana pasada compartimos un asado, viajé con él en su camioneta, con su intimidad; es demasiado. Eso para mí no tiene precio”, comentó el barbero, que viaja dos veces por semana a Argentina con los traslados resueltos. ”He trabajado con varios famosos que me han desilusionado. Marcelo me ha demostrado una confianza increíble que aun no logro entender en lo más mínimo“, continuó.

Barbero Nico con Marcelo Tinelli.

El conductor argentino lo contrató como su barbero personal hace casi ocho meses. "Si me hubieran presentado un contrato a seis meses con cada detalle de lo que estoy viviendo con Marcelo Tinelli y al final decía costo US$ 10.000, hubiese sacado un préstamo para firmarlo“, aseguró el joven, que aparte de ese servicio, maneja cuatro barberías en Montevideo. “Llegué con disponibilidad, dispuesto a estar para él. Era como que bajara (Diego) Maradona del cielo. Es una persona leyenda en el mundo".

Diego Polenta: el nexo al plantel tricolor

En febrero de 2018 arrancó su historia de amor profesional con Nacional. A cinco fechas de su primer corte, Diego Polenta lo mencionó en Instagram como agradecimiento. Por medio de su trabajo, llegó a construir una "confianza máxima" con él y varios de los actuales jugadores del club. "Yo voy por los jugadores, por un tema de valores y confianza con el plantel“, explicó. “Tenía una confianza que ni parte de la directiva o el cuerpo técnico tenían”.

Su participación en la bandera gigante de Nacional

Bandera gigante de Nacional. Foto: Archivo El País.

El padre de este joven barbero es un aficionado de las telas. Emprendió y su hijo lo ayudó trabajando para él en varias oportunidades. Ambos comparten la pasión por Nacional desde que tienen memoria y eso los llevó a unirse para colaborar con la bandera gigante que la hinchada desplegó en 2013. "Yo estuve toda la vida en la hinchada de Nacional, desde chiquito. Mi padre coció la bandera más grande del mundo de Nacional. Yo arranqué sacando los rollos de tela porque justo estábamos peleados y me pidió que volviera a trabajar con él", reveló.