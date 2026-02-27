Recopa Sudamericana: Lanús le ganó a Flamengo en Brasil y se consagró campeón, pese al gol de De Arrascaeta

Tras el 1-0 conseguido en Argentina, Lanús viajó a Brasil para defender esa ventaja en el mítico Estadio Maracaná ante Flamengo y no solo la mantuvo, sino que la extendió porque también ganó en suelo norteño por 3-2 y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana.

Luego de haber obtenido la Sudamericana, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso ante el vencedor de la última Libertadores, más allá de su presupuesto millonario y que definía la serie jugando como local.

Una vez más el que apareció para Lanús fue Rodrigo Castillo que aprovechó una pelota que dejó corta Ayrton Lucas, se sacó de arriba al arquero Agustín Rossi y puso el 1-0 en Brasil que dejaba la llave 2-0 a favor del equipo argentino.

Con Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta desde el arranque, el Fla fue en busca del empate —al menos en el partido— y lo encontró precisamente por intermedio del Cocho que cambió un penal por gol y puso en partido al elenco norteño.

El nacido en Nuevo Berlín fue clave en el equipo local porque además de hacer un gol fue a él a quien le hicieron la falta que valió un nuevo penal a falta de cinco minutos que esta vez remató Jorginho para establecer el 2-1 y así estirar la definición al alargue.

Fue precisamente en el tiempo extra que ingresó el uruguayo Gonzalo Pérez para jugar en defensa y fue un compañero suyo en la última zona —José Canale— quien ganó de cabeza en el área rival a los 118' y desató la locura del Granate en el Maracaná, pero la faena no iba a terminar allí porque con Flamengo jugado a ir por el empate, Dylan Aquino sacó un contragolpe a los 122' que sentenció la victoria visitante por 3-2 en el partido y por 4-2 en la llave.