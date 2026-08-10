Raúl Giuria renunció a su cargo de secretario general de Nacional en el cierre de la comisión directiva

Raúl Giuria renunció a su cargo de secretario general de Nacional en el tramo final de la comisión directiva desarrollada este lunes por la mañana en el Gran Parque Central.

El directivo, uno de los más experientes de la actual gestión, no estaba de acuerdo con la continuidad del entrenador Jorge Bava.

A su vez, mantiene diferencias con otras decisiones deportivas tomadas a lo largo del año, y por eso decidió dar un paso al costado, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

Antes de terminar la reunión argumentó que su determinación se debe a "claras diferencias en el aspecto deportivo de esta conducción", según trasladaron desde la interna.

Raúl Giuria, secretario general de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Ahora Nacional comenzará la búsqueda de su reemplazante en el cargo, que es el encargado de firmar los nuevos contratos de futbolistas junto con el presidente de la institución, entre otras tareas.

Jorge Bava fue ratificado en el cargo y Ricardo Vairo habló al respecto

Después de más de dos horas de reunión en comisión directiva, el tricolor resolvió la continuidad de Jorge Bava un día después de la caída 2-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central. Ricardo Vairo, presidente de Nacional, habló este lunes por la tarde y expresó: "No hay fecha a fecha, pero tampoco hay ratificación".

Ricardo Vairo tras confirmar la continuidad de Jorge Bava Foto: Leonardo Mainé

Al ser consultado acerca de cómo transcurrió la instancia en la que optaron por renovarle la confianza al técnico, Vairo respondió: "Escuchamos a Jorge, hablamos todos los directivos sobre cuál era la opinión. Sabemos de la frustración que hoy tenemos todos como hinchas de Nacional, que las cosas no vienen saliendo bien. Es muy difícil cuando se está en una situación de estas poder revertirla”.

El presidente reconoció que existía una gran expectativa por el comienzo del Torneo Clausura, pero pidió calma ante el delicado momento deportivo: “Más que nunca hay que tener tranquilidad. La decisión por amplia mayoría es mantener al cuerpo técnico con Jorge Bava. Lo vimos con fuerza, con la convicción de que se puede cambiar”.

Vairo también repartió responsabilidades y señaló que la situación no pasa únicamente por el entrenador. “Cada uno tiene las suyas, los jugadores también, ellos lo saben. Lo he hablado con algunos referentes y sabemos que se trabaja bien en la semana, pero las cosas no salen en la cancha”, explicó.

En ese sentido, apuntó especialmente al aspecto mental como uno de los principales problemas que atraviesa el plantel: “Hay un tema anímico, evidentemente, que influye mucho y es donde creo que tenemos que trabajar para poder ir revirtiendo la situación”.