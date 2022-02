¿Quién es Randall Rodríguez, el héroe de Peñarol en la consagración de la Libertadores Sub 20?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Randall Jonas Rodríguez Lucas, o simplemente Randall Rodríguez, pasó a ser el nombre de moda en estas últimas con la consagración de Peñarol en la Copa Libertadores Sub 20 ante Independiente del Valle.

El arquero, de muy buen rendimiento a lo largo de todo el torneo, tuvo su noche consagratoria tras atajar dos penales en la definición contra los ecuatorianos.

👉 Así fue la tanda de penales completa que terminó con la consagración de @FormativasCAP sobre @IDV_EC en la CONMEBOL #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/ysapdrwkV6 — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 21, 2022

El arquero pateó el tercero de Peñarol, se lo atajaron, y después de eso se puso el traje de héroe. "Quería ser campeón de América y no me quedaba otra cosa que atajarlos para ser campeón, porque ya con este escudo que tenemos adelante es imposible empatar o perder, entonces se levantan copas y se ganan partidos", expresó a los micrófonos de Conmebol tras el título.

🟡⚫️ Randall Rodríguez no sólo fue protagonista en la tanda de penales, sino también fue clave para cuidar su valla en el mejor momento de @IDV_EC. Esta atajada ante Neicer Acosta lo demuestra. pic.twitter.com/skKZWfE0df — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 21, 2022

Randall nació el 29 de noviembre de 2003 en la ciudad de Maldonado. Tiene apenas 18 años y mide 1,88 metros. El arquero, que tiene contrato con el club hasta mediados del año que viene, ya trabaja con el plantel principal.



De hecho, ya estuvo en el banco de Primera División como por ejemplo en la última Supercopa Uruguaya ante Plaza Colonia.

También es un jugador del riñón Celeste. El arquero ya defendió a Uruguay en Sub 17 y ahora también en Sub 20.



En las últimas horas Randall mostró su admiración por Kevin Dawson. El pasado 9 de febrero, el arquero principal aurinegro lo felicitó en redes por su buen rendimiento ante Liga de Quito y él respondió: "¿Soy el pibe más feliz del mundo con este mensaje? Sí, lo soy. Gracias ídolo".

Soy el pibe más feliz de mundo con este msj? SI,LO SOY! Gracias ídolo🙏🏼♥️ — Randall Rodríguez (@Randall12012) February 9, 2022

La charla con Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, mostró el mensaje que Randall le había enviado previo a la final. "Vamos a salir campeones. No hay otro pensamiento que no sea el de ser campeón. Acá somos Peñarol y Peñarol va a ser campeón", le había dicho el arquero.



"No se muestran conversaciones privadas, pero vale la pena que la gene sepa el convencimiento que tuvieron esos gurises todo el año. Felicitaciones arquero y crack!!! Mucho huevo animal", señaló Ruglio.