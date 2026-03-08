Racing 1-0 Cerro por el Apertura: el Cervecero se suma a los de arriba y el Villero sigue sin ganar

La jornada de domingo por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abrió bien temprano con el partido entre Racing y Cerro en el Parque Roberto con la misión para el local de recuperarse tras la eliminación de Copa Sudamericana mientas la visita busca su primera victoria para engrosar su promedio. En un encuentro que era más para un empate, Bautista Tomatis encontró la ventaja que le dio la victoria al Cervecero sobre el final.

Primer tiempo:

La Escuelita trataba mejor la pelota, pero el Villero era el que se acercaba más al arco de enfrente. El equipo de Nelson Abeijón se acercó con con dos cabezazos en el área y una jugada en la que pidieron penal de Yuri Oyarzo sobre Nahuel Soria, pero el árbitro Juan Cianni desestimó.

Por el lado de los de Cristian Chambian, la intención de lateralizar terminaba encontrando al albiceleste bien parado en el fondo aunque el Cervecero dejaba buenas sensaciones por el carril derecho cuando Facundo González se mandaba en ataque. La más clara en la primera media hora fue un cabezazo de Juan Cruz Guasone que contuvo en dos tiempos Federico Varese, novedad en el arco de Racing.

Segundo tiempo:

Los dos entrenadores coincidieron en algo, no quedaron conformes con el primer tiempo. Abeijón salió al complemento con Tiago Rijo, Jairo Amaro y Nahuel Sena en lugar de Rodrigo Mederos, Pablo Nongoy y Gianni Rodríguez y Chambian apostó por Álex Vázquez en lugar de Axel Atum. Diez minutos más tarde el entrenador de la Escuelita mandó a la cancha a Agustín Álvarez y Nicolás Sosa por Erik de los Santos y Juan Bosca.

La segunda mitad se hizo un poco más entretenida y hubo un gran cierre de Guillermo Cotugno sobre Nahuel Soria cuando el delantero del Villero se aprestaba a definir dentro del área.

No pasa nada en los arcos pero, con los cambios, el equipo local insinuaba sus intenciones. Ingresaron Nicolás Sosa, Rodrigo Dudok y Bautista Tomatis y el argentino sería quien abriría el marcador sobre la hora. A Cerro le costó despejar una pelota dentro del área y cuando Alejo Macelli lo intentó, la pelota rebotó en Sosa y terminó asistiendo a Tomatis que rompió el cero en el Roberto.

Un golpazo para el albiceleste y Racing casi convierte el segundo en dos ocasiones. Primero el palo se lo negó a Tomás Habib y luego despejaron sobre la línea luego de una definición casi sin ángulo de Tomatis.

¡EL GOL DE TOMATIS PARA EL TRIUNFO DE RACING SOBRE EL FINAL!



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Racing 1-0 Cerro: alineaciones confirmadas

Día. domingo 8 de marzo

Hora. 9:45

Torneo. Apertura, fecha 5

Transmiten. DSports; Disney+, Antel TV, cables

Racing: Federico Varese; Facundo González, Guillermo Cotugno, Facundo Parada, Yuri Oyarzo; Erik de los Santos, Felipe Cairus (81' Felipe Cairus), Juan Bosca (55' Nicolás Sosa), Axel Atum (46' Álex Vázquez); Esteban da Silva (73' Rodrigo Dudok), Tomás Habib.

DT: Cristian Chambian.

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez (73' Mateo Argüello), Juan Cruz Guasone, Ariel Lima, Gianni Rodríguez (46' Nahuel Sena); Rodrigo Mederos (46' Tiago Rijo), Alejo Macelli, Pablo Nongoy (46' Jairo Amaro); Santaigo Paiva (69' Bruno Morales), Nahuel Soria, Cristian Barros.

DT: Nelson Abeijón.

Amarillas. Fraquelli, Parada, Vázquez, Tomatis (RAC); Mederos, Barros, Paiva, Amaro (CRR). Rojas. No hubo.

Goles. 90' Bautista Tomatis (1-0).

Árbitro: Juan Cianni.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra y Andrés Cunha.

Guillermo Cotugno, capitán de Racing. Foto: @RacingClubUru

La previa:

Dos que buscan la victoria para recuperar la confianza. Aunque viene de dos buenas victorias en el plano local, frente a Danubio y Albion, y una victoria lo podría hacer trepar hasta la cima, los de Sayago vienen de quedar eliminados en la fase previa de Copa Sudamericana ante Boston River. Por su parte, el Villero aún no ha ganado en el torneo: comenzó con derrotas ante Danubio y Albion y viene de dos empates, frente a Liverpool y Boston River.

En cuanto a los equipos titulares, novedades en los dos equipos. En el Cervecero, titularidad para Federico Varese en el arco, mientras que en el albiceleste Damián Suárez, reciente refuerzo, se ganó un lugar en el lateral derecho.