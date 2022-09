Quiénes están detrás del fallo que sancionó a Nacional y Peñarol y qué dijeron sobre las acusaciones de Fuentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Integrantes de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) respaldaron ayer a Daniel Queijo, presidente del órgano, luego de que el presidente de Nacional, José Fuentes, lo acusara de inclinar una votación "empatada" a favor de River, que terminó sancionando a los tricolores con la prohibición de llevar público a sus dos próximos partidos como locatario.

“Decir que Daniel pudo haber obrado para un lado o para el otro me parece una grosería”, aseguró Pablo Barreiro, integrante de la comisión desde hace más de 13 años y propuesto originalmente por el actual vicepresidente tricolor, Alejandro Balbi, en diálogo con Ovación.

Queijo, que es quien está a la cabeza del órgano, fue respaldado por otro de sus compañeros tras las declaraciones de Fuentes a 100% Deporte de Sport 890. “Nosotros somos neutrales, propuestos por los clubes. Yo soy de Rampla y me da lo mismo sancionar a quien sea. Funcionamos como en cualquier democracia: votando. Si alguno no está de acuerdo, se formula una discordia, pero tratamos de sacarlo por unanimidad, firmando todos y mostrando una posición consolidada del tribunal”, explicó Fernando Rigoli



Desde la comisión aseguraron a Ovación que el dictamen nunca estuvo dividido como acusó Fuentes. De acuerdo a esta versión, el fallo, en un principio, apuntaba a sancionar a los grandes con tres partidos por lado, sin embargo, la pena se redujo a último momento luego de que uno de los miembros expusiera un argumento -que cobró fuerza entre los demás- para bajar la sanción a dos.



El organismo está integrado por seis neutrales, que en su mayoría son abogados, salvo Queijo, que es escribano. Si bien estos fueron propuestos por clubes (River Plate, Wanderers, Nacional, Peñarol, Defensor y Rampla Juniors), no responden a los intereses de las instituciones, aclararon.



Al mandatario lo acompañan en sus directrices, además de Barreiro y Rigoli, Fernando Chiarlo, Juan Diego Menghi y Ángel Alonso. Los integrantes lo definieron como un “caballero, muy correcto” en su trabajo y conocido por ser “una persona de primera”, a pesar de estar identificado con River Plate.



“Por un tema de equilibrio somos uno de Peñarol, uno de Nacional y el resto de los cuadros en desarrollo. Pero yo no respondo a Nacional, no soy orgánico de Nacional. Es más, si yo tengo que votar contra Nacional, voto”, precisó Barreiro, de 56 años.



Incidentes en el Gran Parque Central durante el clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

“A nosotros nos llega un formulario de los árbitros y un informe de la Comisión de Seguridad donde se denuncian hechos. Si vemos que es grave, utilizamos el procedimiento ordinario, que se llama instrucción. Ahí instruimos el procedimiento y le damos traslado a los clubes. Estos tienen oportunidad de hacer descargos y fijamos audiencia de ser necesario. Entre los seis miembros, en base a los informes y las pruebas que hay, cada uno da su opinión y sacamos un fallo”, complementó Rigoli.



Todos los integrantes trabajan de forma honoraria en la comisión.



Tras el fallo, que responde a los incidentes del clásico jugado el pasado 4 de setiembre en el Gran Parque Central, tanto Nacional como Peñarol deberán jugar dos fechas como local sin público.