Fuentes molesto por sanción a Nacional: "No estamos preparados para recibir una figura como Suárez"

José Fuentes, presidente de Nacional, se mostró muy molesto con la sanción que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analiza ponerle a los equipos grandes por los incidentes ocurridos en el último clásico.

La Comisión estudia sancionar tanto a Nacional como Peñarol con dos o tres partidos sin público en sus estadios a raíz del ingreso de bengalas, banderas alusivas a muertes, baños rotos, el ingreso de una gallina gigante en la tribuna de Peñarol, la grasa en los paravalanchas que estaba colocada en la tribuna visitante y los proyectiles que volaron de un lado al otro.

"Con esto nos damos cuenta que el fútbol uruguayo no está a la altura de recibir una figura como Luis Suárez", dijo en diálogo con "100% Deporte" (Sport 890).



"No estamos preparados para recibir una figura como Suárez. Esto no pasó en 50 años. Luis Suárez hizo vender butacas, llenar estadios, vender más camisetas, que se acrediten más de 300 periodistas a un clásico", agregó.

El mandatario tricolor señaló que "los problemas no se solucionan sacando a la gente pacifica del fútbol" y que "acá están haciendo la fácil".



Asimismo Fuentes dijo que "Nacional se hace responsable de las cosas que hace" y que "no hay ninguna prueba evidente de quien engrasó la tribuna donde estaba la parcialidad de Peñarol".



"¿Fallamos que no pudimos controlar a un tarado que tiró una bolsa de maíz? ¿1.100 funcionarios no pudieron parar eso y la culpa es nuestra? (...) Invertimos US$ 1.500.000 en seguridad por año", añadió.



"Castigan a los dos por igual para ser políticamente correctos. Con estas sanciones los violentos nos siguen ganando por goleada", sumó.

Además, remarcó que "los que fallan son representantes de tres clubes que están compitiendo contra Nacional" y que "no hay nadie que en la AUF le diga al tribunal que están atentando contra el producto".



Esta sanción se haría efectiva a partir del próximo fin de semana. Como los fanáticos sí podrán ir cuando sus equipos jueguen como visitante, los simpatizantes de Nacional tendrán la chance de asistir al duelo ante River Plate del próximo fin de semana y ante Fénix en el Capurro por la fecha 11, aunque no podrán hacerlo frente a Cerro Largo (fecha 10) y Defensor Sporting (fecha 12) cuando los de Pablo Repetto jueguen como locales. Esto implicaría a su vez que los hinchas tricolores solo podrán ver a su equipo como local en la última fecha del Torneo Clausura, ante Danubio, más allá de que también lo podrían hacer en una posible definición del Campeonato Uruguayo.

En ese sentido, Fuentes valoró: "¿Quién protege al butaquista, al palquista , a los que compraron abonos para ir a ver a Suárez? Este fallo atenta contra la gente de bien (...) "Esto es un atentado contra el fútbol, nos están cortando la chance de vivir la fiesta de tener una figura de nivel mundial como Suárez".



"No sé si puede apelar este fallo. Si se puede, lo haremos", finalizó.