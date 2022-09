Qué partidos le quedan a los hinchas de Nacional para ver a Luis Suárez desde la tribuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sanción que en las próximas horas recibirán tanto Nacional como Peñarol por los incidentes ocurridos en el último clásico, que será jugar entre dos o tres partidos sin sus hinchas en el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo respectivamente, no solo dejará a los fanáticos fuera de sus estadios. En el caso de los tricolores también les impedirá ver a Luis Suárez, la gran figura que hoy tiene el fútbol uruguayo, desde las tribunas.

La presencia del Pistolero en el fútbol uruguayo fue una de las grandes novedades del Torneo Clausura, principalmente por lo que significa ver a un jugador de su calidad en las canchas de nuestro país, esas que permiten verlo desde cerca.

A su vez también implica que muchos de los hinchas que cuentan con su butaca, muchas de ellas compradas desde el arribo del salteño al club, no puedan ser ejecutadas, así como tampoco quienes cuenten con un palco.

Es por eso que muchos tendrán que aprovechar la oportunidad de ver a Suárez esta noche en el Gran Parque Central ante Boston River, ya que luego podrá pasar un buen tiempo para que los hinchas lo vuelvan a hacer.

Si la sanción es de dos partidos habrá que esperar hasta la última fecha del Clausura (29 o 30 de octubre) frente a Danubio para que los hinchas y Suárez vuelvan a encontrrse en el Gran Parque Central.



En caso de que se le impongan tres partidos a Nacional solamente quedaría un juego en la temporada con los hinchas y Suárez en el Gran Parque Central y sería una posible final de Campeonato Uruguayo. Incluso si los tricolores ganan Clausura y Anual jugarían la semifinal con Liverpool en el Estadio Centenario y en caso de ganarla no habría más partidos.



El otro duelo que podría jugar Nacional con sus hinchas, con Luis Suárez y como local, podría ser en la Copa AUF Uruguay si supera a Rampla Juniors. Ante el Picapiedra, el salteño no será de la partida porque estará con la selección uruguaya.

En cuartos de final ante Albion o La Luz cabe la posibilidad de que Nacional pueda jugar en su casa. Eso sí, en este caso, habría que ver si Pablo Repetto mantiene un cuadro alternativo en estas instancias. Para semifinales, si Nacional avanza, podría cruzarse con Peñarol. En este caso el reglamento de la Copa AUF Uruguay estipula que las semifinales se jueguen en formato de ida y vuelta y la final en un partido único que está año está fijado en el Centenario.



Resta conocer en caso de que los grandes se crucen en semis si los dos partidos irán al Centenario o si utilizan sus estadios.



No hay que perder de vista que de todas maneras los hinchas podrán ver a Suárez de forma recurrente en lo que resta del año, por ahora, solamente mientras Nacional juega de visitante salvo el duelo ante Fénix, que lo tendrá afectado a la selección.



El detalle

- 14/9 vs. Boston River en el GPC por el Clausura (con hinchas).

- 17/9 vs. River en el Saroldi por el Clausura (con hinchas visitantes).

- 21/9 vs. Rampla por Copa AUF Uruguay (sin Suárez porque estará en la selección para los amistosos con Irán y Canadá).

- 24 o 25/9 vs. Cerro Largo en el GPC por el Clausura (sin hinchas de Nacional).

- 1 o 2/10 vs. Fénix como visitante por el Clausura (con hinchas visitantes).

- 8 o 9/10 vs. Defensor en el GPC por el Clausura (sin hinchas de Nacional).

- 15 o 16/10 vs. Albion de visitante por el Clausura (con hinchas visitantes).

- 22 o 23/10 vs. Cerrito de visitante por el Clausura (con hinchas visitantes)

- 29 o 30/10 vs. Danubio en el GPC con el Clausura (sin hinchas de Nacional si le dan tres partidos, con hinchas si le dan dos partidos de sanción).



Aclaración:



Además de estos partidos, dependiendo de cuánto avance Nacional, el equipo podría jugar hasta cuatro partidos más por Copa AUF Uruguay y hasta tres por el Campeonato Uruguayo en caso de acceder a la definición.